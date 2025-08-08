النقل

مسار إضافي على طريق رأس الخور يختصر زمن الرحلة إلى ند الشبا

قالت طرق دبي إنها ستزيد الطاقة الاستيعابية للمركبات من 1800 إلى 2700 مركبة في الساعة
سيتمكن السائقون المتجهون من رأس الخور إلى تقاطع شارع الميدان قريباً من التنقل في وقت أقل واندفاع، حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تغييرات كبيرة على المسار.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال التحسينات بحلول 10 أغسطس، وهو ما سيساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية بين منطقة رأس الخور الصناعية وند الشبا، فضلاً عن تسهيل حركة المركبات المتجهة إلى شارع الميدان والمناطق المحيطة به.

تشمل التغييرات زيادة عدد المسارات من مسارين إلى ثلاثة مسارات لتوسيع مسار الانعطاف يمينًا للمركبات القادمة من رأس الخور باتجاه تقاطع شارع الميدان، مما يُسهّل حركة المرور المتجهة نحو الخليج التجاري، وغدير الطير، والقوز، والصفا، والمشاريع التطويرية المحيطة بهذه المناطق.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات إنها ستزيد الطاقة الاستيعابية للمركبات من 1800 إلى 2700 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة قدرها 30%، ما سيؤثر إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية، ويقلل الازدحام ووقت الانتظار في التقاطعات خلال ساعات الذروة.

يتم تحديد الطرق المختارة للتحسين بناءً على أربعة مدخلات رئيسية يتم تحليلها في وقت واحد: دراسات المرور، ومركز التحكم، وردود الفعل العامة، والمراقبة الميدانية التي تقوم بها الفرق التشغيلية لهيئة الطرق والمواصلات.

