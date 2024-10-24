مروحيات النقل الجوي بين دبي وأبوظبي: أسرع وأكثر تكلفة
تدرس شركات تشغيل الطائرات المروحية في الإمارات العربية المتحدة إمكانية إضافة المزيد من الخدمات بين الإمارات لمساعدة السكان على تجنب الاختناقات المرورية، وخاصة خلال ساعات الذروة، حسبما أفادوا لصحيفة خليج تايمز يوم الخميس.
وتقوم بالفعل شركة "فالكون"، وهي إحدى شركات الرحلات الجوية باستخدام طائرات الهليكوبتر، بنقل الركاب بين دبي وأبو ظبي من خلال خدمة "النقل بين المدن".
وقالت "هازل آن هيرادورا"، مشرفة المبيعات في شركة فالكون هليكوبتر تورز: "تستغرق الرحلة حوالي 25 إلى 30 دقيقة بطائرة الهليكوبتر، وهي أسرع بكثير من الرحلة بالطريق البري".
وعادة ما يضطر سائقو السيارات إلى القيادة لمدة تزيد عن الساعة للوصول إلى أبوظبي من دبي خلال فترة الذروة. وقالت شركة فالكون على موقعها الإلكتروني إن الرحلات التي تقل مسافرين من أتلانتس في دبي ستهبط في مهبط طائرات الهليكوبتر في مارينا مول في منطقة الكورنيش بأبوظبي خلال نصف ساعة.
يتعين على أولئك الذين يختارون هذا الخيار من وسائل النقل أن ينفقوا أموالاً طائلة، حيث إن رحلات الطائرات المروحية ليست رخيصة.
تقدم شركة فالكون ثلاث باقات لخدمات النقل بين المدن. تبلغ تكلفة الباقة الأولى 11999 درهماً إماراتياً، وهي تشمل النقل في اتجاه واحد بين أبوظبي ودبي.
وتتضمن الباقة الثانية، التي تبلغ تكلفتها 13999 درهماً إماراتياً، خدمة النقل ذهاباً وإياباً مع فترة انتظار قصيرة تتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات. أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى بعض المرونة، فتبلغ تكلفتها 14999 درهماً إماراتياً وتوفر خدمة النقل ذهاباً وإياباً مع فترة انتظار أطول تتراوح من أربع إلى ست ساعات. وتستخدم شركة فالكون طائرات هليكوبتر متطورة لهذه الرحلات.
رحلة أرخص
وأكد محمد ياسين، المدير العام لشركة سكاي تيك، أن هناك سوقاً محتملة للنقل بالطائرات المروحية بين الإمارات.
تسهل شركة سكاي تيك حالياً الرحلات السياحية والرحلات الجوية بين رأس الخيمة ودبي مقابل ما يصل إلى 650 درهماً إماراتياً لأغراض النقل وما يصل إلى 550 درهماً إماراتياً لمشاهدة المعالم السياحية.
وأضاف أنه "مع وجود برامج تدريب الطيارين، يمكن للأفراد في نهاية المطاف أن يتعلموا الطيران بأنفسهم. تخيل أن تكون قادراً على ركوب طائرة هليكوبتر واستكشاف المنطقة كهواية".
أعلنت شركة أخرى مقرها الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن خطط لتعزيز خدمات الطائرات المروحية الخاصة بين الإمارات. ستتيح شركة "إير شاتو إنترناشيونال" للركاب السفر من دبي إلى رأس الخيمة في أقل من 30 دقيقة. حددت الشركة 20 موقعاً محتملاً لهبوط الطائرات المروحية، وتخطط لاستكمال ستة إلى ثمانية منها بحلول نهاية العام. ستتضمن بعض هذه المواقع تحسين مهابط الطائرات المروحية الحالية، في حين سيتم إنشاء البعض الآخر حديثاً.
شاهد الإمارات العربية المتحدة من السماء
مع ارتفاع عدد الرحلات السياحية، أفادت شركة فالكون هليكوبتر تورز بأنها ستستقبل 75 ألف مسافر في عام 2023 وتسعى إلى الوصول إلى 90 ألف مسافر هذا العام.
وأوضحت هيرادورا أنهم يقدمون حالياً ست تجارب سياحية مختلفة تتراوح مدتها من 12 إلى 60 دقيقة، ولكن من الممكن إضافة المزيد من الخيارات قريباً. وقالت: "نحن حريصون على تقديم مسارات جديدة مع استمرار دبي في التطور".
من بين العروض الأكثر شعبية التي تقدمها شركة فالكون، تبرز "الجولة الأيقونية" التي تستغرق 17 دقيقة، حيث تأخذ الركاب في رحلة من أتلانتس النخلة، مروراً ببرج العرب، وبالقرب من برج خليفة. تقدم هذه الجولة عرضاً مدهشاً لجميع المعالم الرئيسية في دبي من السماء، مما يجعلها خياراً مفضلاً للمناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد وعروض الزواج.
وقال هيرادورا "يحتفل العديد من الأشخاص بلحظات خاصة معنا"، مضيفاً أن الشركة تقدم محطة لكبار الشخصيات حيث يمكن للعملاء ترتيب مفاجآت مثل الزهور لعروض الزواج.