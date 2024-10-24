مروحيات النقل الجوي بين دبي وأبوظبي: أسرع وأكثر تكلفة

أعلنت شركة أخرى مقرها الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن خطط لتعزيز خدمات الطائرات المروحية الخاصة بين الإمارات. ستتيح شركة "إير شاتو إنترناشيونال" للركاب السفر من دبي إلى رأس الخيمة في أقل من 30 دقيقة. حددت الشركة 20 موقعاً محتملاً لهبوط الطائرات المروحية، وتخطط لاستكمال ستة إلى ثمانية منها بحلول نهاية العام. ستتضمن بعض هذه المواقع تحسين مهابط الطائرات المروحية الحالية، في حين سيتم إنشاء البعض الآخر حديثاً.

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