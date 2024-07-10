مركبة ذكية لمراقبة حالة الطرق في دبي

وتدير هيئة الطرق والمواصلات حركة المرور في الإمارة من خلال مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في منطقة البرشاء، وهو أحد أكبر مراكز التحكم المروري وأكثرها تطوراً على مستوى العالم. ويوظف المركز تقنيات مبتكرة وأنظمة إدارة مرورية ليلبي التوسع الحاصل في دبي وجعلها واحدة من المدن الرائدة في العالم في أنظمة النقل الذكية، إلى جانب سنغافورة وسيول.

ويعد مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية مركزاً مهماً لإدارة حركة المرور في دبي، وله منصة تكنولوجية متكاملة تستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وأنظمة الاتصالات المتقدمة وأجهزة المراقبة المختلفة لتقديم الخدمات الذكية وجمع المعلومات المهمة.