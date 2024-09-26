مركبات "أوبر"ذاتية القيادة بأبوظبي قريباً

في عام 2023، منحت دولة الإمارات شركة "وي رايد" رخصة وطنية للمركبات ذاتية القيادة على طرق الدولة. كانت هذه أول رخصة قيادة ذاتية على المستوى الوطني في الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم. من خلال هذه الرخصة، حصلت "وي رايد" على الموافقة لإجراء اختبارات وعمليات مختلفة على الطرق للمركبات ذاتية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.