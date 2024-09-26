مركبات "أوبر"ذاتية القيادة بأبوظبي قريباً
تستعد شركة "أوبر تكنولوجيز" لإطلاق سيارات ذاتية القيادة في أبوظبي قريباً، حيث أعلنت عن شراكة مع "وي رايد"الصينية لتوفير مركبات ذاتية القيادة على منصتها، ومن المتوقع أن تبدأ في الإمارات في وقت لاحق من هذا العام.
وبمجرد تشغيلها، سيتم توفير عدد مخصص من مركبات "وي رايد" للركاب. وسيتاح للمستخدمين خيار سيارات الأجرة الآلية من "وي رايد" من خلال تطبيق "أوبر". ومع ذلك، لم يتم الكشف عن عدد السيارات ذاتية القيادة التي سيتم نشرها في أبوظبي.
في عام 2023، منحت دولة الإمارات شركة "وي رايد" رخصة وطنية للمركبات ذاتية القيادة على طرق الدولة. كانت هذه أول رخصة قيادة ذاتية على المستوى الوطني في الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم. من خلال هذه الرخصة، حصلت "وي رايد" على الموافقة لإجراء اختبارات وعمليات مختلفة على الطرق للمركبات ذاتية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أول تعاون لشركة "وي رايد" مع منصة عالمية لتأجير السيارات سيساعد الشركة على توسيع نطاقها خارج الصين، بينما تتخذ شركة "أوبر" خطوة أخرى نحو دمج سيارات الأجرة الآلية في منصتها.
ومددت شركة "أوبر" شراكتها مع شركة "وايمو" التابعة لشركة "ألفابت" لإحضار سيارات الأجرة الآلية إلى أوستن وأتلانتا في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.
في أغسطس، أبرمت شركة "أوبر" اتفاقية مع وحدة سيارات الأجرة الآلية "كروز" التابعة لشركة "جنرال موتورز"، والتي ستوفر مركباتها ذاتية القيادة على المنصة بدءاً من العام المقبل.&=
وكان من المتوقع أن تدرج شركة "وي رايد" أسهمها في الولايات المتحدة، مما يقدر قيمة الشركة بما يصل إلى 5 مليارات دولار، ولكن تم تأجيل طرحها في العام الأولي، وقالت الشركة إنها تعمل على استكمال الوثائق لتمضي في عملية الإدراج.