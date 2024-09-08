محمد بن راشد: مترو دبي يقترب من تحقيق 100% في الإلتزام بمواعيد رحلاته

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، أن خدمة المترو التي بدأت بـ20 ألف راكب يومياً، زادت بشكل مطرد حتى وصلت الآن إلى أكثر من 730 ألف راكب يومياً، مشيراً إلى أن خدمة النقل هي الأولى من نوعها في المنطقة، و"تحقق أرقاماً قياسية عالمية".