محمد بن راشد: مترو دبي يقترب من تحقيق 100% في الإلتزام بمواعيد رحلاته
بينما يحتفل القطار الأيقوني بدون سائق بالذكرى الخامسة عشرة لإطلاقه في التاسع من سبتمبر/أيلول، توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى X لتحديد أهداف جديدة، فضلاً عن إظهار تقديره لجهود عمال المترو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن مترو دبي وصل إلى نسبة التزام بمواعيد رحلاته إلى 99.7%، والهدف الآن الوصول إلى نسبة 100%.
وقال سموه ، إن وسائل النقل العام الشعبية "نقلت 2.4 مليار راكب في أكثر من 4.3 مليون رحلة".
وأضاف صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "الالتزام بالمواعيد ثقافة وفضيلة وقيمة حضارية نبيلة"، مؤكداً أن المترو يمثل ثقافة الإمارة.
وعبّر سموه عن "شكره وتقديره لجميع العاملين في مترو دبي على جهودهم في الحفاظ على هذه القيمة الحضارية".
شاهد فيديو رحلة المترو الذي نشرته هيئة الطرق والمواصلات على X هنا:
كما حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على الاحتفال بهذه اللحظة التاريخية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
واستهل سموه كلمته بالإشادة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي انطلقت بموجبها "رحلة التميز" المتميزة في التاسع من سبتمبر/أيلول 2009.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، أن خدمة المترو التي بدأت بـ20 ألف راكب يومياً، زادت بشكل مطرد حتى وصلت الآن إلى أكثر من 730 ألف راكب يومياً، مشيراً إلى أن خدمة النقل هي الأولى من نوعها في المنطقة، و"تحقق أرقاماً قياسية عالمية".
وأضاف أن مترو دبي يعكس روح الإمارة في الجودة والقيادة الحاسمة والقدرة على تنفيذ المشاريع الضخمة بسرعة، موجهاً الشكر لفريق عمل هيئة الطرق والمواصلات على مبادراتهم التي تواصل تعزيز مكانة دبي كنموذج عالمي للنقل المستدام.
وتحتفل هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمرور 15 عاماً على تأسيسها بمجموعة من المنتجات والمبادرات ذات الإصدار المحدود. ويمكن لبعض أطفال مترو دبي (الذين ولدوا في 9 سبتمبر) الاستفادة من الرعاية الأكاديمية من هيئة الطرق والمواصلات لمواصلة تعليمهم العالي، وفقاً لشروط معينة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأطفال المترو الذين ولدوا بين عامي 2009 و2023 أيضًا حضور الاحتفال الذي تستضيفه "ليجولاند دبي" في 21 سبتمبر 2024.
ويستطيع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً الاستمتاع بالعروض الموسيقية في محطات المترو من 21 إلى 27 سبتمبر، والتي يقدمها موسيقيون إماراتيون وعالميون.
كما سيتم توزيع بطاقات نول المخفضة على 5000 فائز يجدون رمزاً خاصًا على أعواد الآيس كريم ذات الإصدار المحدود على شكل مترو. وإلى جانب الهدايا التذكارية المتعلقة بمترو وطوابع البريد ذات الإصدار المحدود، سيتم أيضًا إصدار بطاقات نول خاصة بتصميم من تصميم ليجو دبي.