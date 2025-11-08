"محمد بن راشد"..يوم عادي في مترو دبي مرآة لتقدّم المدينة وحسن تنظيمها

بالنسبة لسكان دبي، أصبح المترو أكثر من مجرد وسيلة للتنقل من مكان إلى آخر؛ فهو بالنسبة للكثيرين جزء أساسي من حياتهم اليومية. وبفضل القطارات التي تصل في مواعيدها الدقيقة، والتي تربط بين مراكز الأعمال ومناطق الترفيه، يجعل مترو دبي التنقل سهلاً ومريحاً، كما يوفر ملاذاً بارداً خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.
كما يُعد المترو شهادة على جاهزية دبي للمستقبل وتطورها المتواصل. ففي يوم السبت، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقطع فيديو يظهر يوماً عادياً في مترو دبي، مبيناً كيف يسهم في تسهيل حياة آلاف الركاب من خلفيات متنوعة.
وكتب سموه في منشو له على منصة إكس: "تريد أن تعرف مدى رُقيّ وتحضّر أي دولة ؟ انظر إلى نظامها… ونظافتها… وأخلاق أهلها".
تضمن الفيديو شهادات من ركاب ينتمون إلى شرائح مختلفة من المجتمع، تحدثوا عن ما يمثله المترو بالنسبة لهم.
إحدى بائعات التذاكر، التي تعمل في مترو دبي منذ ست سنوات، شاركت بقولها إن من المهم بالنسبة لها أن يشعر الركاب بالسعادة عندما يستقلون القطار.
وتحدث زوجان مسنان عن الطريقة التي عوملا بها باحترام أثناء رحلتهما في المترو، وكيف تم عرض مقعد لهما — وهو أمر نادر الحدوث في أيامنا هذه.
شاهدها هنا:
أُطلق مترو دبي، الذي تديره هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، في عام 2009. ويعمل أكثر من 1800 موظف على تشغيل المترو بسلاسة كل يوم، للإشراف على العمليات التي تخدم حوالي 850,000 راكب في المتوسط، وهو رقم يمكن أن يتجاوز المليون خلال الفعاليات الكبرى مثل احتفالات ليلة رأس السنة.