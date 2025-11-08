"محمد بن راشد"..يوم عادي في مترو دبي مرآة لتقدّم المدينة وحسن تنظيمها

أُطلق مترو دبي، الذي تديره هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، في عام 2009. ويعمل أكثر من 1800 موظف على تشغيل المترو بسلاسة كل يوم، للإشراف على العمليات التي تخدم حوالي 850,000 راكب في المتوسط، وهو رقم يمكن أن يتجاوز المليون خلال الفعاليات الكبرى مثل احتفالات ليلة رأس السنة.