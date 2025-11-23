محطة خاصة للمروحيات وسيارات الأجرة الطائرة بدبي

وأضافت الشركة، التي تعد جزءًا من مجموعة أليكس للاستثمار، أن المنشأة الجديدة مصممة لتقديم تجربة تنقل سلسة وسريعة، حيث يمكن للمسافرين الهبوط بالطائرة الخاصة، وتخليص الجمارك بشكل خاص، ومواصلة رحلتهم بالمروحية أو الانتقال مباشرة إلى خدمات الطائرات الكهربائية المستقبلية للسفر السريع من نقطة إلى نقطة عبر دبي.