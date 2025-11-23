محطة خاصة للمروحيات وسيارات الأجرة الطائرة بدبي

تم تطوير محطة خاصة في دبي يمكن استخدامها من قبل المروحيات وسيارات الأجرة الطائرة والطائرات الكهربائية (الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي) من قبل شركة طيران مقرها الإمارات، وتم الإعلان عنها في معرض دبي للطيران 2025 الذي اختتم مؤخرًا.
أعلنت شركة فالكون للطيران التنفيذي أن المحطة، التي تم بناؤها على مساحة ٦،٣٨٠ متر مربع، مصممة كمنشأة فائقة الخصوصية مع وصول مباشر إلى مهبط الطائرات العمودية وميناء الطائرات العمودية، مما يتيح وصول ومغادرة فورية للمروحيات والطائرات الكهربائية وعمليات النقل بين الإمارات.
وأضافت الشركة، التي تعد جزءًا من مجموعة أليكس للاستثمار، أن المنشأة الجديدة مصممة لتقديم تجربة تنقل سلسة وسريعة، حيث يمكن للمسافرين الهبوط بالطائرة الخاصة، وتخليص الجمارك بشكل خاص، ومواصلة رحلتهم بالمروحية أو الانتقال مباشرة إلى خدمات الطائرات الكهربائية المستقبلية للسفر السريع من نقطة إلى نقطة عبر دبي.
ستشمل المحطة الخاصة أيضًا وسائل راحة فاخرة مثل البيع بالتجزئة الفاخر، والخدمات المصرفية الخاصة، والمساحات التجارية، وصالات كبار الشخصيات المخصصة، وكلها مصممة لدعم نظام بيئي متميز وفعال للتنقل العمودي.
أشار سلطان راشد عبد الله راشد الشين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أليكس للاستثمار، قائلاً: "لأول مرة، ستعمل عمليات الطائرات الخاصة وخدمات المروحيات والتنقل بالطائرات الكهربائية من الجيل التالي تحت بوابة خاصة بالكامل. نحن نبني أكبر منشأة لمهبط الطائرات العمودية في الإمارات، ليس كإضافة، بل كأساس لشبكة التنقل الجوي المستقبلية في المنطقة. هذا المشروع هو بداية فصل جديد للطيران في دبي."
في يوليو الماضي، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات الإطار التنظيمي الذي يسمح للطائرات الكهربائية والمروحيات التقليدية بالعمل بشكل متبادل على نفس البنية التحتية.
هذا يعني أن مهابط الطائرات الحالية يمكن استخدامها للإقلاع والهبوط للطائرات الكهربائية، بما في ذلك سيارات الأجرة الطائرة.
قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي: "تمكين الاستخدام المزدوج بين مهابط الطائرات العمودية التقليدية ومهابط الطائرات الكهربائية العمودية سيعجل من جداول التنفيذ، ويعزز من استخدام البنية التحتية، ويعزز مكانة الإمارات كقائد في تعزيز نظام بيئي متكامل يدعم مستقبل الطيران."
حظي زوار معرض دبي للطيران 2025 بنظرة على التاكسي الطائر الذي من المقرر نشره في الربع الأول من العام المقبل.