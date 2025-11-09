مترو دبي: 10 تحويلات جديدة تمهد لوصول "الخط الأزرق"
تم التخطيط لأكثر من 10 تحويلات جديدة في جميع أنحاء دبي لتسهيل بناء محطات خط المترو الأزرق وضمان سلاسة حركة المرور، حسبما قالت هيئة الطرق والمواصلات.
في بيان صدر يوم الأحد، قالت الهيئة إنه تم تنفيذ ما مجموعه 11 تحويلة مرورية حتى الآن كجزء من مشروع الخط الأزرق.
في 22 أكتوبر، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تحويل مروري جديد في دبي باتجاه المدينة العالمية 1 كجزء من أعمال إنشاء الخط الأزرق. كجزء من المرحلة الثانية من الإنشاء، تم إغلاق المدخل من شارع رأس الخور إلى المدينة العالمية 1. وفي سبتمبر، أعلنت عن افتتاح تحويل مروري كبير عند محطة مترو سنتر بوينت، حيث تم إغلاق المدخل إلى موقف السيارات متعدد الطوابق من شارع المطار.
كما أعلنت الهيئة عن بعض التحويلات الأخرى لضمان سلاسة حركة المرور وسط أعمال الإنشاء الجارية. سيعزز خط مترو دبي الأزرق شبكة النقل العام ويربط بسلاسة بين مناطق دبي الرئيسية، مما يحسن جودة الحياة ويقلل الاعتماد على المركبات الخاصة.
يمتد الخط الأزرق في اتجاهين. يبدأ الأول من محطة تقاطع الخور على الخط الأخضر في الجداف ويمر عبر دبي فستيفال سيتي، دبي كريك هاربور، ومنطقة رأس الخور الصناعية، قبل الوصول إلى المدينة العالمية (1)، التي تشمل محطة تقاطع تحت الأرض. ثم يستمر عبر المدينة العالمية (2) و(3)، وواحة دبي للسيليكون، وينتهي في مدينة دبي الأكاديمية. يمتد هذا القسم على طول 21 كم ويشمل 10 محطات.
يبدأ الاتجاه الثاني من محطة تقاطع سنتر بوينت على الخط الأحمر في الراشدية، ويمر عبر مردف والورقاء ويربط بمحطة التقاطع في المدينة العالمية (1). يمتد هذا القسم على طول 9 كم ويشمل أربع محطات. يتضمن المشروع أيضًا إنشاء مستودع ومنشأة صيانة في الروية 3.
استراتيجية التوعية العامة
طورت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية لرفع الوعي العام بمشروع خط مترو دبي الأزرق. تهدف إلى تعريف السكان، خاصة الذين يعيشون بالقرب من مسار المشروع، بطبيعة الأنشطة الإنشائية والمراحل المختلفة للعمل المخطط لها في محيطهم.
كما توفر تحديثات منتظمة ومعلومات حول التحويلات المرورية القادمة عبر قنوات الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت الهيئة أن فرقها قامت بإجراء مسوحات ميدانية مفصلة في المناطق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وهي خطوة رئيسية في إشراك وإعلام السكان بتقدم المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، تُنظم تجمعات مجتمعية منتظمة في جميع المناطق المتأثرة بالمشروع للاستماع إلى ملاحظات الجمهور واستفساراتهم ومعالجتها. عُقدت الجلسة الأولى في أكتوبر في مردف والورقاء، حيث تم تقديم مسار المشروع والتحويلات المرورية المخطط لها للمرحلة التالية.
زيادة بنسبة 25% في أسعار العقارات
مسلطًا الضوء على أهمية المشروع للقطاعات الأخرى، توقع مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الفوائد الاقتصادية الإجمالية لخط الأزرق تقدر بأن تتجاوز 56.5 مليار درهم بحلول عام 2040، نتيجة لتوفير الوقت والوقود وتقليل الوفيات الناتجة عن الحوادث.
وقال رئيس هيئة الطرق والمواصلات في بيان يوم الأحد: "من المتوقع أيضًا أن يعزز قيم الأراضي والعقارات بنسبة تصل إلى 25 في المائة حول محطات المترو ويقلل من الازدحام المروري بنسبة 20 في المائة على طول الممرات التي يخدمها الخط الأزرق".
كما ذكرت الخليج تايمز سابقًا، ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة تصل إلى 16 في المائة كنتيجة مباشرة لمشاريع النقل والبنية التحتية في الإمارة، وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكينزي وشركاه بتكليف من هيئة الطرق والمواصلات.
سجلت الأحياء المرتبطة بشبكة النقل في دبي، بما في ذلك وسط مدينة دبي، دبي مارينا وبيزنس باي، مكاسب تجاوزت متوسط السوق العام، مما يبرز تأثير تحسين الوصول وتقليل أوقات السفر على الطلب على العقارات.