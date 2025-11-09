مترو دبي: 10 تحويلات جديدة تمهد لوصول "الخط الأزرق"

في 22 أكتوبر، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تحويل مروري جديد في دبي باتجاه المدينة العالمية 1 كجزء من أعمال إنشاء الخط الأزرق. كجزء من المرحلة الثانية من الإنشاء، تم إغلاق المدخل من شارع رأس الخور إلى المدينة العالمية 1. وفي سبتمبر، أعلنت عن افتتاح تحويل مروري كبير عند محطة مترو سنتر بوينت، حيث تم إغلاق المدخل إلى موقف السيارات متعدد الطوابق من شارع المطار.