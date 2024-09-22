مترو دبي ينبض بالحياة مع انطلاق مهرجان الموسيقى
كان الأمر أشبه بحفل موسيقي بالنسبة للعديد من الركاب أثناء تنقلهم في مترو دبي يوم السبت. وقد استمتع الركاب المحظوظون في بعض قطارات المترو بعروض حية من الموسيقيين والفنانين أثناء تنقلهم.
يستمتع سكان دبي وسياحها بعروض حية يقدمها فنانون من مختلف أنحاء العالم في قطارات المترو والمحطات، وذلك ضمن مهرجان مترو دبي للموسيقى الذي انطلق في الخامسة مساء اليوم السبت.
وفي محطتي مترو برجمان والاتحاد، تجمعت الحشود بينما كانت المحطات تنبض بالحياة على أنغام الموسيقى التقليدية والمعاصرة. ومع أداء كل فنان، تحولت الأجواء من الزحام المعتاد للركاب إلى تجربة موسيقية مشتركة. وتوقف الناس للاستمتاع بالموسيقى، ونقروا بأقدامهم على الإيقاع. حتى أن بعضهم سجل العروض على هواتفهم لالتقاط اللحظة.
تجربة جديدة للمسافرين
كان "فرانك أبارا"، وهو مهاجر نيجيري يعيش في دبي، قد عاد لتوه من المملكة المتحدة واختار ركوب المترو إلى مقر إقامته في دبي مارينا. وبينما كان يعبر محطة مترو بنك أبوظبي التجاري، لاحظ فنانًا يؤدي عرضًا حيًا. وقال أبارا: "أستقل المترو كل يوم، لكن هذا كان شيئًا مختلفًا تمامًا. كان الاستمتاع بالموسيقى الحية أثناء التنقل أمرًا مذهلاً. لقد غير ذلك رحلتي تمامًا. شعرت وكأنني جزء من مهرجان موسيقي".
وأضافت آبارا: "من المدهش كيف يمكن للموسيقى أن تجعل مثل هذا الجزء الروتيني من اليوم مميزًا. والآن، خلال الأسبوع المقبل، ستكون رحلتي من المنزل إلى مكان عملي في منطقة الخليج التجاري أكثر متعة".
كانت فاطمة مالك، المقيمة في القصيص، مسافرة مع أطفالها. وقالت مالك، وهي مهاجرة باكستانية تبلغ من العمر 34 عامًا وتعيش في دبي منذ 15 عامًا: "نقوم عادةً بتغيير الخطوط في محطة مترو الاتحاد. بينما كنا على السلم المتحرك، سمعت موسيقى. وعندما وصلنا إلى مستوى الأرض، شاهدنا العرض".
"لقد انبهرت أنا وأطفالي عندما شاهدنا الموسيقيين يؤدون عروضهم في المحطة. حتى أنهم بدأوا في الرقص! إنها طريقة إبداعية لإضفاء الفن على المساحات اليومية، وبالتأكيد جعلت رحلتنا في المترو أكثر متعة"، قال مالك.
سبب للتنقل أكثر
بالنسبة لرافي مينون، المهندس الذي كانت سيارته في المرآب للإصلاح، فقد أعطاه المهرجان سببًا جديدًا لاستخدام المترو بشكل متكرر. وقال مينون: "لقد سافرت إلى العديد من المدن ورأيت شيئًا كهذا في أوروبا، لكنني لم أشاهده في دبي من قبل".
وقال صديقه، "أبيلاش سينها"، وهو متخصص في التمويل، إن هذه هي أفضل طريقة للاسترخاء بعد العمل. وقال سينها، وهو مقيم في ميناء راشد يبلغ من العمر 35 عامًا ويتنقل إلى جداف للعمل: "إنها طريقة رائعة للاسترخاء بعد يوم طويل. عادة، بعد ساعات العمل في المكتب، أشعر بالإرهاق بحلول الوقت الذي أستقل فيه المترو".
"بمجرد أن سمعت الموسيقى الحية، شعرت وكأن ثقلًا قد رُفع عن كاهلي. لقد خفف إيقاع الآلات من التوتر. وبدلاً من التحديق في هاتفي كما أفعل عادةً، وجدت نفسي منغمسًا تمامًا في الأداء. سأحرص على الاستمتاع بهذه العروض بعد العمل كل يوم للأسبوع المقبل"، قال سينها.
ويستمر المهرجان، الذي تنظمه براند دبي بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، حتى 27 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يقدم مزيجاً متنوعاً من الفنانين الكلاسيكيين والفنانين المندمجين في خمس محطات مترو رئيسية هي: دبي مول، ومول الإمارات، وبرجمان، والاتحاد، ومركز دبي للسلع المتعددة.
من الآلات الوترية مثل القانون إلى الآلات الإيقاعية وآلات النفخ، يستعرض المهرجان موسيقيين من الإمارات العربية المتحدة ومن جميع أنحاء العالم، مما يخلق تجربة فريدة لجميع ركاب المترو.