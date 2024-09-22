مترو دبي ينبض بالحياة مع انطلاق مهرجان الموسيقى

كان "فرانك أبارا"، وهو مهاجر نيجيري يعيش في دبي، قد عاد لتوه من المملكة المتحدة واختار ركوب المترو إلى مقر إقامته في دبي مارينا. وبينما كان يعبر محطة مترو بنك أبوظبي التجاري، لاحظ فنانًا يؤدي عرضًا حيًا. وقال أبارا: "أستقل المترو كل يوم، لكن هذا كان شيئًا مختلفًا تمامًا. كان الاستمتاع بالموسيقى الحية أثناء التنقل أمرًا مذهلاً. لقد غير ذلك رحلتي تمامًا. شعرت وكأنني جزء من مهرجان موسيقي".