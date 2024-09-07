مترو دبي: شريان حياة للسكان منذ 2009
مع احتفال مترو دبي بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه في التاسع من سبتمبر، شارك سكان المدينة في مختلف أنحاء المدينة قصصهم حول كيفية تأثير هذا النمط المميز من وسائل النقل على حياتهم على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية. ومنذ افتتاحه في عام 2009، تحول المترو إلى شريان حياة للركاب، حيث يوفر الراحة والفعالية من حيث التكلفة وبديلاً مستداماً للقيادة. من المهنيين العاملين إلى الطلاب والسياح، لعب مترو دبي دوراً محورياً في تحول المدينة إلى مركز عالمي للاتصال والتنقل.
تغيير جذري للمسافرين اليوميين
بالنسبة للعديد من السكان، أصبح المترو ضرورياً في روتينهم اليومي. بالنسبة لمحمد عاصم، رجل الأعمال البالغ من العمر 50 عاماً، كان مترو دبي منقذًا له في تنقلاته اليومية. يتذكر أنه كان أحد أوائل الركاب في المترو في 9 سبتمبر 2009. قال عاصم، رجل الأعمال: "عندما حصلت دبي على المترو، كان الجميع متحمسين وكان الجميع يريدون استخدامه".
"أستخدم مترو دبي للتنقل يوميًا منذ 15 عامًا، وقد غير المترو رحلتي اليومية. قبل المترو، كنت أعتمد على حافلة دبي، التي كانت تستغرق أكثر من ساعتين في كل اتجاه"، قال عاصم.
وأضاف: "بفضل المترو، انخفض وقت تنقلي إلى 40 دقيقة فقط منذ اليوم الأول من تشغيله. لقد شهدت تطور المترو، من عدد قليل من المحطات إلى الشبكة الواسعة التي نراها اليوم. يعد المترو شريان حياة حقيقيًا لسكان دبي، حيث يوفر وصولاً سريعًا وسهلاً إلى المواقع الرئيسية في جميع أنحاء المدينة".
وبحسب عاصم، فإن ما يميز مترو دبي عن غيره المستخدم حول العالم هو نظافته. وقال عاصم: "كل شيء نظيف للغاية. لقد سافرت إلى العديد من المدن، ولا يوجد نظام مترو يضاهي دبي من حيث مدى صيانته الجيدة".
شريان حياة
تتذكر "جينيفر بول"، التي تعيش في دبي منذ عام 1976، بكل وضوح الإثارة التي سادت الأجواء عند إطلاق المترو. تقول: "كان عمري 35 عاماً آنذاك، ولكنني كنت أكثر حماساً لركوب المترو من طفليّ الصغيرين".
"اليوم، وباعتباري ربة منزل، ولدي حياة اجتماعية مزدحمة ولكنني لا أقود السيارة، فإن المترو هو شريان حياتي الذي يساعدني في إنجاز المهمات، وحضور الحفلات، والوصول عمومًا إلى كل ركن وزاوية في المدينة الصاخبة. لا أفوت أي حدث ولا أشعر بالإعاقة لأنني لا أقود السيارة"، قالت.
وأضافت بول أن المدينة متصلة بشكل جيد وأن المترو متطور للغاية وسهل الاستخدام لدرجة أنه كان بمثابة منقذ في حياتها. وقالت جينيفر: "عندما نستقبل ضيوفًا من أماكن أخرى، يصبح من الأسهل كثيرًا التنقل من مكان إلى آخر دون الوقوع في زحام مروري أو الاضطرار إلى البحث عن موقف سيارات".
فاطمة أمل، طالبة جامعية، تستخدم مترو دبي منذ تسع سنوات، حيث استخدمته أثناء سنوات دراستها الجامعية. بالنسبة لها، المترو أكثر من مجرد وسيلة مريحة للتنقل - إنه حل فعال من حيث التكلفة وصديق للبيئة يتناسب تمامًا مع نمط حياتها الطلابي.
سنوات من التنقل الآمن
بالنسبة لفاطمة، كان المترو هو الوسيلة الأكثر أمانًا وراحة للتنقل بالنسبة للطالبة. وكان وجود مقصورة منفصلة للنساء عاملاً في جعل تنقلها اليومي مريحًا وآمنًا. تقول فاطمة: "كشابة، جعلني المقصورة المخصصة للنساء أشعر بالراحة. الأمر لا يتعلق بالراحة فحسب؛ بل يتعلق بالأمان والخصوصية في مدينة مزدحمة".
ورغم أنها حصلت على سيارتها الأولى في عام 2022 بعد استقرارها في وظيفتها، إلا أن فاطمة لا تزال تتذكر رحلاتها في المترو، خاصة عندما تفكر في تدابير السلامة عبر شبكة المترو. وأوضحت فاطمة: "وجود الشرطة في كل محطة مطمئن للغاية. إنه يجعلني أشعر بأمان أكبر، خاصة عند السفر في وقت متأخر من المساء أو خلال ساعات الذروة. لم أشعر أبدًا بعدم الأمان في المترو، وهذا شيء لا يمكنك قوله عن كل نظام نقل عام".
وعلى نحو مماثل، كانت "سناريا"، وهي مقيمة عراقية، كانت تبلغ من العمر خمس سنوات فقط عندما تم إطلاق المترو. واليوم، بصفتها طالبة في الجامعة الأميركية في دبي، تستخدم المترو باستمرار منذ ثلاث سنوات للتنقل إلى جامعتها والعودة إلى منزلها. وتقول سناريا، التي تقيم في القرهود وتدرس في جامعتها في مدينة دبي للإعلام: "في كثير من الأحيان، عندما لا يكون لدي أحد لتوصيلي، فإن المترو وسيلة مريحة للغاية للنقل لأنها أرخص من التاكسي".
وتعترف سناريا بأن الزحام يكون كثيفًا للغاية في المساء على الرغم من أنها تستقل مقصورة الدرجة الذهبية. وتقول: "ومع ذلك، أعتقد أنها خيار نقل اقتصادي رائع لأي شخص يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى آخر في هذه المدينة الكبرى".
رحلات مترو خالية من التوتر
يتمتع "موسى كويا باثايابورا"، مدير المواد الذي يعيش في منطقة الحدائق، بميزة وجود ثلاث محطات مترو في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من منزله. وبالنسبة له، كان هذا القرب من المترو بمثابة توفير كبير للوقت، خاصة أنه يعيش في حي في أقصى نهاية دبي.
"نظرًا لأننا نعيش في أقصى أطراف دبي، فإن الوصول إلى أماكن مثل ديرة بالسيارة قد يستغرق وقتًا طويلاً. لقد كان المترو نعمة حقيقية بالنسبة لنا. غالبًا ما أحب أنا وزوجتي ركوب المترو لاستكشاف المدينة دون الحاجة إلى القلق بشأن العثور على موقف للسيارات أو دفع رسوم وقوف السيارات المتزايدة"، كما قال موسى.
ويذكر أن راحة المترو كانت بارزة بشكل خاص خلال إكسبو 2020. وقال موسى: "خلال إكسبو 2020، سهّل خط المترو علينا زيارة الموقع بانتظام. لم نضطر إلى التعامل مع حركة المرور أو مواقف السيارات. كان بإمكاننا فقط ركوب المترو والاستمتاع بوقتنا في الحدث".