مترو دبي: شريان حياة للسكان منذ 2009

وعلى نحو مماثل، كانت "سناريا"، وهي مقيمة عراقية، كانت تبلغ من العمر خمس سنوات فقط عندما تم إطلاق المترو. واليوم، بصفتها طالبة في الجامعة الأميركية في دبي، تستخدم المترو باستمرار منذ ثلاث سنوات للتنقل إلى جامعتها والعودة إلى منزلها. وتقول سناريا، التي تقيم في القرهود وتدرس في جامعتها في مدينة دبي للإعلام: "في كثير من الأحيان، عندما لا يكون لدي أحد لتوصيلي، فإن المترو وسيلة مريحة للغاية للنقل لأنها أرخص من التاكسي".