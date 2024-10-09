مترو دبي : تصميم بيضاوي مبتكر لمحطات الخط الأزرق

ويتميز تصميم المحطة بهيكل منحني أملس مع رصيف رئيسي محاط بتصميم بيضاوي كبير على شكل قوس فوق المسارات. ويختلف هذا التصميم عن المحطات المغلقة بالكامل الموجودة حالياً في الخطين الأحمر والأخضر. وتتميز الهياكل الجانبية أيضاً، التي تضم المخارج على كلا الجانبين، بمظهر حديث ومتناسق مع تصميم منحني.

وأظهر عرض فيديو في جناح هيئة الطرق والمواصلات كيف سيخدم الخط الأزرق بعض مناطق دبي ذات الكثافة السكانية الأعلى بما في ذلك مردف، ومدينة دبي العالمية، ومدينة دبي الأكاديمية.