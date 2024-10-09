مترو دبي : تصميم بيضاوي مبتكر لمحطات الخط الأزرق
ستقدم محطات مترو دبي الجديدة على الخط الأزرق القادم تصميماً أنيقاً ومتطوراً، وقد تم مؤخراً عرض نموذج لإحدى هذه المحطات في منصة هيئة الطرق والمواصلات خلال مؤتمر السكك الحديدية العالمي يوم الثلاثاء.
ويتميز تصميم المحطة بهيكل منحني أملس مع رصيف رئيسي محاط بتصميم بيضاوي كبير على شكل قوس فوق المسارات. ويختلف هذا التصميم عن المحطات المغلقة بالكامل الموجودة حالياً في الخطين الأحمر والأخضر. وتتميز الهياكل الجانبية أيضاً، التي تضم المخارج على كلا الجانبين، بمظهر حديث ومتناسق مع تصميم منحني.
وأظهر عرض فيديو في جناح هيئة الطرق والمواصلات كيف سيخدم الخط الأزرق بعض مناطق دبي ذات الكثافة السكانية الأعلى بما في ذلك مردف، ومدينة دبي العالمية، ومدينة دبي الأكاديمية.
شاهد الفيديو هنا:
ومن أبرز مميزات الخط الجديد الجسر الذي يبلغ طوله 1300 متر والذي سيدعم السكة الحديدية المرتفعة أثناء عبورها خور دبي، ويربط الجداف بدبي فيستيفال سيتي ودبي كريك هاربور. ومن المتوقع أن يعمل هذا الخط الجديد على تقليص وقت التنقل بشكل كبير.
كما سيعمل الخط الأزرق الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً، والذي من المقرر أن يكتمل في عام 2029، كنقطة رئيسية مكملة للخطين الأحمر والأخضر الحاليين. ويشكل هذا التطوير جزءاً من خطة دبي الحضرية 2040 الأوسع نطاقاً، والتي تهدف إلى إنشاء "مدينة الـ 20 دقيقة". وتركز الخطة على النقل، والهدف هو وصول حوالي 80 في المائة من الخدمات الأساسية إلى السكان في غضون رحلة مدتها 20 دقيقة.
مستقبل النقل بالسكك الحديدية
وانطلقت في أبوظبي، الثلاثاء، فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية بمشاركة أكثر من 150 من كبار المسؤولين، بما في ذلك الوزراء وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة لمناقشة مستقبل النقل بالسكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد.
واستعرض مركز الابتكار في المؤتمر تقنيات ثورية وحلولاً رقمية متطورة وتطورات رائدة من المقرر أن تحدث ثورة في قطاعات النقل والتنقل والخدمات اللوجستية، ومن بين هذه التقنيات نظام صيانة ذكي عرضه باحثون في معهد الابتكار التكنولوجي.
ويقوم النظام - الذي يعمل بأجهزة استشعار ذكية مثبتة على عربات مختلفة - بجمع البيانات مما يوفر رؤى مستمرة للمسار. وبناءً على ذلك، يعمل النظام على اكتشاف احتياجات الصيانة وتصنيفها إلى خمس فئات بناءً على خطورة الأعطال.
وقال الباحث "برابهاكاران بالاسوبرامانيان": "إنه نموذج قائم على البيانات الفيزيائية، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكننا التحقق من مشكلات مثل تلوث الرمال، وتصلب المسار، والعوارض المكسورة. وحتى إذا كانت النتائج دقيقة بنسبة 50% فقط، فإنها يمكن أن تقلل من تكاليف الصيانة بشكل كبير".
بالإضافة إلى ذلك، تضمن المؤتمر أيضاً جناحاً للتمويل، والذي تم تصميمه لربط الممولين بمطوري مشاريع البنية التحتية. ستوفر هذه المساحة المخصصة منصة فريدة للمستثمرين ومطوري المشاريع وأصحاب المصلحة لمناقشة فرص التمويل وإقامة شراكات استراتيجية وإطلاق العنان لحلول التمويل للنهوض بقطاع النقل.