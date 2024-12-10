مبنى ذكي من 7 طوابق يتسع لـ 350 موقفاً للسيارات بدبي

أعلنت شركة "باركين"، الثلاثاء، عن إنشاء مبنى ذكي لمواقف السيارات بدون حواجز، مكون من سبعة طوابق، يتسع لـ 350 موقفاً، في منطقة السبخة بدبي.
وقالت شركة باركين لتشغيل مواقف السيارات العامة إنها أبرمت مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف والشؤون الدينية في دبي (أوقاف دبي) لتطوير موقف سيارات متعدد الطوابق جديد في المنطقة الواقعة في منطقة ديرة المزدحمة.
وقالت الشركة في بيان لها إن مرفق مواقف السيارات سيشغل مساحة تبلغ حوالي 175 ألف قدم مربع، وسيتم تخصيص 9600 قدم مربع إضافية لمساحة البيع بالتجزئة في الطابق الأرضي، مما سيحقق إيرادات إضافية لشركة باركين.
وأضافت: "من المتوقع أن يولد المشروع 200 مليون درهم لصالح هيئة الأوقاف بدبي على مدى 25 عاماً". وبموجب الاتفاقية، ستوفر هيئة الأوقاف بدبي الدعم المالي لتطوير الأصول، بينما ستستفيد باركين من خبرتها الرائدة في السوق لإدارة وتشغيل وصيانة منشأة مواقف السيارات الذكية الخالية من الحواجز.
وأشارت إلى أنه بعد الحصول على موافقة التخطيط، يمكن أن يبدأ البناء في النصف الثاني من عام 2025، ومن المتوقع أن يستغرق وقت البناء حوالي عامين.