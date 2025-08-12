ليست السرعة وحدها… هندسة الطرق مفتاح السلامة المرورية في دبي

كشف باحثون أن تصميم الشوارع يمكن أن يضاعف تأثير اللافتات وحدود السرعة على التزام السائقين.

تتميز المناطق القديمة في دبي، مثل ديرة وبر دبي — ذات التخطيط الكثيف والشوارع الضيقة — بأنها تبطئ حركة المرور بشكل طبيعي، في حين أن الأحياء الحديثة ذات الشوارع الواسعة والمفتوحة تدفع إلى القيادة بسرعات أعلى.

هذا التباين يلخص ما توصلت إليه دراسة جديدة من "مختبر المدن القابلة للإحساس" التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، والتي وجدت أن مجرد خفض حدود السرعة لا يكفي لتهدئة السائقين.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين الصور وبيانات التنقل للمركبات في كلٍّ من ميلانو وأمستردام ودبي، وجد الباحثون أن تصميم الشوارع، جنبًا إلى جنب مع اللافتات المرورية، يُعدّ عاملًا رئيسيًا في الالتزام بالسرعات المحددة.

كما وجدت الدراسة اختلافات واضحة بين مناطق دبي؛ إذ أن المناطق القديمة تحتوي بالفعل على خصائص فيزيائية تبطئ المركبات، بينما تحتاج المناطق الجديدة إلى تدخلات موجَّهة.

وقال علاء الرضوان، رئيس المختبر في "مختبر المدينة القابلة للإحساس-دبي"، لصحيفة خليج تايمز:

"في المناطق عالية الكثافة مثل ديرة، يمكن التركيز على تحسين بنية المشاة، وتحسين أمان المعابر، وتقليل الصدامات بين المركبات والمشاة دون تغييرات كبيرة على عرض الطرق. أما في المناطق الأحدث، فقد يكون الأمر متعلقًا بتضييق الحارات، وزراعة المزيد من أشجار الشوارع، وكسر خطوط الرؤية الطويلة."

الدراسة، التي عُرضت في مؤتمر بميلانو الشهر الماضي، أظهرت أنه في مناطق السرعة المحددة بـ 30 كم/س، خفض السائقون سرعتهم بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 كم/س فقط مقارنة بشوارع مماثلة بسرعة 50 كم/س، ما لم يشجع تصميم الشارع نفسه على القيادة الأبطأ. كما أظهرت النتائج أن الشوارع الضيقة المغلقة ذات الكثافة العمرانية العالية تبطئ المرور بشكل طبيعي، بينما تشجع الطرق الواسعة المفتوحة ذات خطوط الرؤية الطويلة على القيادة الأسرع.

ووجد الباحثون أن تصميم الشوارع يمكن أن يضاعف تأثير اللافتات وحدود السرعة على الامتثال من قبل السائقين.

وقد تم اختيار دبي كواحدة من ثلاث مدن عالمية للاختبار نظرًا لاختلاف شكلها الحضري بشكل كبير، وهو ما قدّم مقارنة واضحة مع شوارع ميلانو وأمستردام الأكثر ضيقًا وكثافة. ففي ميلانو، قام الباحثون بتحليل أكثر من 51 مليون نقطة لقياس حركة المركبات من بيانات شركة UnipolTech، وقرنوها مع آلاف الصور من خدمة "جوجل ستريت فيو". أما في أمستردام ودبي، فقد تم اختبار وتحسين النموذج بدعم من شركاء محليين لالتقاط الاختلافات الثقافية والجغرافية.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقالت مارتينا ماتزاريلو، رئيسة المختبرات العالمية في "مختبر المدينة القابلة للإحساس":

"هذه أول دراسة من نوعها في الإمارات. وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، نطوّر أدوات لمساعدة المدن في المنطقة على إعادة تصميم الشوارع — خصوصًا في الظروف المناخية القاسية التي تحد من إمكانية المشي."

النموذج المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه المختبر يمكنه التنبؤ بكيفية تأثير التغييرات في تصميم الشوارع — من محاذاة الأرصفة إلى مواقع الأشجار — على التزام السائقين بالسرعة قبل البدء في أعمال البناء.

وبحسب كارلو راتّي، مدير "مختبر المدينة القابلة للإحساس"، فإن الدراسة "تؤكد" أن تغيير الرقم على لافتة السرعة غير كافٍ:

"إذا أردنا شوارع أكثر أمانًا، يجب أن نصممها بطرق تُبطئ السائقين بشكل بديهي. من حيث المبدأ، هذا الأمر معروف منذ زمن طويل، لكن بفضل تقدم الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكاننا فعل ذلك بأسلوب كمي ودقيق."