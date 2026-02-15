لوحات ترخيص جديدة للمركبات الكلاسيكية في الشارقة

أعلنت شرطة الشارقة أنه سيتم استبدال لوحات الترخيص القديمة للمركبات الكلاسيكية بالفئة الجديدة اعتبارًا من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، في مواقع محددة في الإمارة.