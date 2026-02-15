النقل

لوحات ترخيص جديدة للمركبات الكلاسيكية في الشارقة

اعتباراً من يوم غد ٍالاثنين في مواقع محددة في الإمارة
سوبريتا بلاسوبرامانيان
أعلنت شرطة الشارقة أنه سيتم استبدال لوحات الترخيص القديمة للمركبات الكلاسيكية بالفئة الجديدة اعتبارًا من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، في مواقع محددة في الإمارة.

تم الإعلان عن الفئة الجديدة من لوحات الترخيص للمركبات والدراجات النارية الكلاسيكية في 23 ديسمبر 2025. وتشمل هذه اللوحات الفئة الأولى واللوحات الخاصة للمركبات الكلاسيكية، بالإضافة إلى الفئة الأولى للدراجات النارية.

قالت الشرطة إن عملية الاستبدال ستتم في المواقع التالية:

  • قرية تسجيل الشارقة

  • نادي الشارقة للسيارات الكلاسيكية

  • قرية تسجيل خورفكان

شرطة الشارقة

تمكن السكان من شراء هذه اللوحات في مزاد بالتعاون مع الإمارات للمزادات. وكانت هناك خيارات متعددة معروضة.

تم تقديم الفئة الجديدة من لوحات الترخيص لتوفير خدمات عالية الجودة ومميزة لأصحاب المركبات والدراجات النارية الكلاسيكية.

