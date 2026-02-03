كبسولات ذاتية القيادة لربط 4 مواقع رئيسية بمحطات مترو دبي

قد يصبح التنقل في دبي أكثر ذكاءً قريبًا. كشفت هيئة النقل، يوم الثلاثاء، عن شبكة من المركبات الكهربائية الصغيرة ذاتية القيادة التي تعمل على مسارات ضيقة ومخصصة لتجنب تأثير حركة المرور. شاركت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) تفاصيل النظام المسمى ثورة التنقل الحضري في القمة العالمية للحكومات (WGS) 2026 الجارية، حيث تم عرض نموذج أولي.