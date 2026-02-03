كبسولات ذاتية القيادة لربط 4 مواقع رئيسية بمحطات مترو دبي

قد يصبح التنقل في دبي أكثر ذكاءً قريبًا. كشفت هيئة النقل، يوم الثلاثاء، عن شبكة من المركبات الكهربائية الصغيرة ذاتية القيادة التي تعمل على مسارات ضيقة ومخصصة لتجنب تأثير حركة المرور. شاركت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) تفاصيل النظام المسمى ثورة التنقل الحضري في القمة العالمية للحكومات (WGS) 2026 الجارية، حيث تم عرض نموذج أولي.
وفقًا للوحة معلومات في القمة، سيتم إطلاق النظام في أربعة مواقع بالمدينة، معظمها يربط محطات المترو بالمناطق المحيطة.
سيتم طرح المشروع، الذي سيوفر اتصال الميل الأخير، في أربعة مواقع: جزيرة بلوواترز، أم سقيم، القوز، ومدينة دبي فستيفال سيتي. ومع ذلك، فإن الجدول الزمني لبدء المبادرة أو اكتمالها غير واضح. سيمتد مسار بلوواترز للنظام لمسافة 2.8 كم من محطة مترو ناشيونال باينتس إلى جزيرة بلوواترز. سيكون هذا هو المسار التجريبي.
في أم سقيم، سيكون المسار بطول 1.9 كم بين محطة مترو مول الإمارات ومدينة جميرا. في القوز، سيمتد المسار الذاتي القيادة لمسافة 2.6 كم من محطة مترو أونباسيف إلى السركال أفينيو وتايمز سكوير سنتر. أطول مسار سيخدم منطقة دبي فستيفال سيتي وسيكون بطول 7 كم، مع إمكانية الربط بخط مترو دبي الأزرق لاحقًا.
كبسولة مغلقة من نظام ثورة التنقل الحضري تتسع لأربعة إلى ستة أشخاص ويمكنها قطع مسافة 250 كم بشحنة واحدة. ستسير بسرعة 50 كم في الساعة ويمكنها نقل أكثر من 10,000 راكب في الساعة في كل اتجاه.
يُظهر النموذج الأولي حيث يمكن للمسافرين مسح تذاكرهم أو طلب المساعدة. يوجد زر استغاثة (SOS) بالقرب من الباب بجانب مقبض كبير لمساعدة الأشخاص على الحركة.
صُمم النظام من قبل شركة غلايدويز ومقرها كاليفورنيا، وسيستخدم تقنيات القيادة الذاتية، مما يقلل التكاليف بشكل كبير. سيكون رأس المال المطلوب أقل بنسبة 90 بالمائة، ويمكن أن تصل وفورات التشغيل إلى 70 بالمائة.
تزعم الشركة أن مركباتها الكهربائية تسير في مسارات مخصصة بحجم مسار الدراجات. يمكن إضافتها بجانب الطرق الحالية، فوق الأرض أو تحتها، دون الحاجة إلى مسارات أو أسلاك إضافية. يمكن للمسارات المدمجة أن تتوسع مع المدينة.
تعمل Glydways مع دبي وأبوظبي لاستكشاف نشر نظام النقل الجماعي الذاتي منذ العام الماضي. في نوفمبر، وقعت الشركة اتفاقية مؤقتة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لاستكشاف نشر أنظمة النقل المبتكرة الخاصة بها في جميع أنحاء أبوظبي.