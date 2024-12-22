"كان كابوساً"..ازدحام مروري هائل يعكر صفو رحلة صحراوية في دبي
تحولت رحلة نهاية الأسبوع إلى منطقة نصف الصحراء الشهيرة في دبي إلى تجربة مريرة بالنسبة لبعض الزوار، حيث ذكروا أنهم ظلوا عالقين في حركة المرور حتى الساعات الأولى من الصباح في طريق العودة.
وفي مساء السبت، توافد آلاف الزوار على المنطقة الصحراوية التي تعد من الأماكن المفضلة في فصل الشتاء بالنسبة للسكان والسياح على حد سواء.
تقع منطقة "هاف ديزرت" على بعد 35 كيلومترًا جنوب شرق وسط مدينة دبي، وتشتهر بكثبانها الرملية الخلابة وطقسها البارد في المساء، مما يجذب العائلات لحفلات الشواء ومشاهدة النجوم. ومع ذلك، شهدت الطرق الداخلية المغطاة بالرمال في المنطقة اختناقات مرورية هائلة مع زيادة الحشود.
ولم تتمكن الطرق الضيقة، المليئة بالدوارات الصغيرة، من التعامل مع التدفق الكثيف للمركبات. وبحلول وقت متأخر من المساء، توقفت حركة المرور، حسبما قال الزوار.
روى "س. نقفي"، وهو أحد سكان دبي مارينا وكان برفقته زوجته وابنه المراهق، محنته قائلاً: "كنا عشرة أشخاص في سيارات منفصلة. غادرنا الصحراء حوالي منتصف الليل معتقدين أننا سنصل إلى المنزل في غضون ساعة. ولكن بدلاً من ذلك، لم أعد إلى المنزل حتى الساعة 4.30 صباحًا. وصل أصدقائي في نفس الوقت تقريبًا. لقد كان كابوسًا".
وأعرب سائق آخر يدعى "يو إف" عن شعوره بالإحباط وقال: "كانت السيارات تندمج من كل الاتجاهات، وكانت الفوضى عارمة. كنت قلقًا من نفاد الوقود قبل أن أقترب من المخرج".
كانت التجربة مؤلمة بشكل خاص بالنسبة للعائلات. يقول ياسر محمود، أحد سكان الشارقة: "كان طفلي يبكي، وكانت حماتي المسنة بحاجة ماسة إلى الحمام. لقد أتينا لقضاء أمسية هادئة تحت النجوم، لكن أبواق السيارات، والانفعالات، والارتباك الشديد أفسدوا كل شيء".
ولم يأتِ الارتياح إلا بعد أن وصل سائقو السيارات أخيراً إلى الطريق السريع الرئيسي. يقول نقفي: "توقفنا في محطة وقود لتمديد أرجلنا واستخدام الحمام وتناول شيء ما. كان الصباح قد حل بحلول ذلك الوقت، لذا تناولنا الإفطار قبل العودة إلى المنزل. على الأقل تمكنا أخيراً من التحرك مرة أخرى بعد ليلة بدت بلا نهاية".
واقترح محمود التخطيط بشكل أفضل للحشود المستقبلية في الموقع. وقال: "هذا المكان جوهرة خلال فصل الشتاء، ولكن بدون الإدارة المناسبة، فإنه يتحول إلى كارثة". "نحن بحاجة إلى طرق خروج محددة ورقابة أكثر صرامة على القيادة المتهورة".