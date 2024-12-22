"كان كابوساً"..ازدحام مروري هائل يعكر صفو رحلة صحراوية في دبي

روى "س. نقفي"، وهو أحد سكان دبي مارينا وكان برفقته زوجته وابنه المراهق، محنته قائلاً: "كنا عشرة أشخاص في سيارات منفصلة. غادرنا الصحراء حوالي منتصف الليل معتقدين أننا سنصل إلى المنزل في غضون ساعة. ولكن بدلاً من ذلك، لم أعد إلى المنزل حتى الساعة 4.30 صباحًا. وصل أصدقائي في نفس الوقت تقريبًا. لقد كان كابوسًا".