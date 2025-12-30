قيود مرورية مؤقتة بأبوظبي للاحتفال برأس السنة الجديدة

أعلنت السلطات في أبوظبي عن فرض قيود مؤقتة على المركبات الثقيلة وحافلات العمال داخل جزيرة أبوظبي، اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، 31 ديسمبر 2025، عند الظهر حتى الخميس، 1 يناير 2026، في الساعة 6 صباحًا. كما يتم تقييد حركة حافلات العمال على طريق أبوظبي-العين (E22) خلال نفس الفترة.
سيتم منع الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال من الدخول أو التحرك داخل مناطق المرور الأساسية في الجزيرة. عادةً ما يتم تطبيق قيود حركة المرور مثل هذه خلال الأحداث الكبرى.
يأتي ذلك كجزء من خطط إدارة المرور خلال احتفالات رأس السنة لدعم تدفق حركة المرور بسلاسة وضمان السلامة العامة في المدينة. يُنصح السائقون ومشغلو النقل التجاري بتخطيط مساراتهم وفقًا لذلك، واستخدام الطرق البديلة خارج الجزيرة، والامتثال لجميع توجيهات السلطات المرورية لتجنب الغرامات والتأخيرات.
تستعد أبوظبي لبرنامج من الاحتفالات وعمليات السلامة العامة لاستقبال عام 2026، مع التخطيط للعديد من الفعاليات والأنشطة الرسمية في جميع أنحاء الإمارة:
الألعاب النارية وفعاليات العد التنازلي
سيستضيف مهرجان الشيخ زايد في الوثبة أحد أبرز عروض ليلة رأس السنة. وقد أعد المنظمون عرضًا ممتدًا للألعاب النارية مع تشكيلات طائرات بدون طيار منسقة وتقنيات الألعاب النارية لخلق مشهد بصري مذهل يعكس التراث الإماراتي ويرحب بعام 2026 بفخامة.
في جميع أنحاء أبوظبي والإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 60 موقعًا للألعاب النارية، مما يوفر للسكان والزوار مجموعة متنوعة من الأماكن للعد التنازلي في منتصف الليل.
تتراوح عروض ليلة رأس السنة في أبوظبي من الألعاب النارية المناسبة للعائلات وبرامج المهرجانات إلى الفعاليات الثقافية والاحتفالات الموسيقية. الأماكن مثل المتنزهات المطلة على الواجهة البحرية، وأراضي المهرجانات، والمساحات المجتمعية جاهزة لاستضافة تجمعات العد التنازلي تحت بروتوكولات السلامة المعززة، مما يمنح المشاركين العديد من الخيارات للاحتفال بالانتقال إلى عام 2026.
حددت الحكومة الفيدرالية الأول من يناير 2026 كعطلة رسمية في الإمارات العربية المتحدة ويوم الجمعة كيوم عمل عن بعد لموظفي الحكومة، مع استفادة العديد من موظفي القطاع الخاص من العطلة وترتيبات نهاية الأسبوع.