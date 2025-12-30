قيود مرورية مؤقتة بأبوظبي للاحتفال برأس السنة الجديدة

أعلنت السلطات في أبوظبي عن فرض قيود مؤقتة على المركبات الثقيلة وحافلات العمال داخل جزيرة أبوظبي، اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، 31 ديسمبر 2025، عند الظهر حتى الخميس، 1 يناير 2026، في الساعة 6 صباحًا. كما يتم تقييد حركة حافلات العمال على طريق أبوظبي-العين (E22) خلال نفس الفترة.