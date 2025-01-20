قيود على المركبات الثقيلة في أبوظبي لتخفيف الازدحام
أعلنت شركة أبوظبي للمواصلات اليوم الاثنين عن فرض قيود جديدة على المركبات الثقيلة على طرق أبوظبي اعتبارًا من 27 يناير. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين حركة المرور والسلامة في المدينة، كجزء من الجهود المستمرة لمعالجة الحجم المتزايد للمركبات في العاصمة.
وبموجب الإرشادات المحدثة، سيتم حظر المركبات الثقيلة - بما في ذلك شاحنات الشحن والصهاريج ومعدات البناء - من الطرق خلال أوقات الذروة المرورية. من الاثنين إلى الخميس، وستظل القيود سارية من الساعة 6.30 صباحًا إلى 9 صباحًا، ومرة أخرى من الساعة 3 مساءً إلى 7 مساءً. وفي أيام الجمعة، سيتم تطبيق الحظر في نفس ساعات الصباح، مع قيد إضافي في فترة ما بعد الظهر من الساعة 11 صباحًا إلى 1 ظهرًا.
وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من الازدحام المروري الناجم عن تباطؤ حركة المركبات الثقيلة بجانب المركبات الخفيفة خلال ساعات الذروة، كما تهدف هذه الخطوة إلى حماية البنية التحتية، مثل الطرق والجسور، من التآكل والتلف الناتج عن أوزان الأحمال الثقيلة.
وأشارت شركة أبوظبي للمواصلات إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع شرطة أبوظبي لضمان التزام أصحاب المركبات الثقيلة بالمواعيد المحدثة.
وفي خطوة مماثلة، شددت دبي القيود على حركة الشاحنات. فبدءًا من الأول من يناير، يُحظر على الشاحنات السير على شارع الإمارات خلال ساعات الذروة المسائية بين الساعة 5.30 مساءً و8 مساءً.
ويستهدف هذا القيد على وجه التحديد الجزء الواقع بين شارع العوير والشارقة، كجزء من خطة هيئة الطرق والمواصلات لتوسيع حظر حركة الشاحنات على الطرق الرئيسية.
كما طبقت الشارقة إجراءات مماثلة، حيث تم منع مرور الشاحنات على طريق الإمارات العابر اعتباراً من الأول من يناير خلال ساعات الذروة المسائية من الساعة 5:30 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً، وتحديداً على طول الجزء الواقع بين مدخل الشارقة وتقاطع رقم 7.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الازدحام المروري وضمان تجربة سفر أكثر سلاسة للمسافرين في جميع أنحاء المنطقة.