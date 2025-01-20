قيود على المركبات الثقيلة في أبوظبي لتخفيف الازدحام

وبموجب الإرشادات المحدثة، سيتم حظر المركبات الثقيلة - بما في ذلك شاحنات الشحن والصهاريج ومعدات البناء - من الطرق خلال أوقات الذروة المرورية. من الاثنين إلى الخميس، وستظل القيود سارية من الساعة 6.30 صباحًا إلى 9 صباحًا، ومرة أخرى من الساعة 3 مساءً إلى 7 مساءً. وفي أيام الجمعة، سيتم تطبيق الحظر في نفس ساعات الصباح، مع قيد إضافي في فترة ما بعد الظهر من الساعة 11 صباحًا إلى 1 ظهرًا.