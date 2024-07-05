قيادة متهورة تؤدي إلى حادثين كبيرين في أبوظبي

سجلت كاميرات المراقبة في أبوظبي مؤخراً حادثين مروعين بعد أن قام السائقون بتغيير المسارات بتهور على طريقين سريعين مزدحمين.

وحذرت شرطة أبوظبي يوم الجمعة سائقي السيارات من الانحراف المفاجئ عن المسار، مؤكدة أن الأمر قد يؤدي سريعاً إلى وقوع حادث كبير.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو مدته 49 ثانية، أظهر وقوع حادثين كان من الممكن تجنبهما إذا بقي السائقان في مساراتهم أو اتخذوا احتياطات احترازية قبل العبور.

تم ضبط سيارة "سيدان" داكنة اللون وهي تقطع ثلاثة مسارات أثناء محاولة الوصول إلى المخرج على اليمين. وبدون استخدام مؤشر الانعطاف، وشوهدت السيارة تدخل بين شاحنتين بشكل لم يلاحظه سائقو المركبات التي كانت تتحرك بسرعة نحو المخرج.