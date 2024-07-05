قيادة متهورة تؤدي إلى حادثين كبيرين في أبوظبي
سجلت كاميرات المراقبة في أبوظبي مؤخراً حادثين مروعين بعد أن قام السائقون بتغيير المسارات بتهور على طريقين سريعين مزدحمين.
وحذرت شرطة أبوظبي يوم الجمعة سائقي السيارات من الانحراف المفاجئ عن المسار، مؤكدة أن الأمر قد يؤدي سريعاً إلى وقوع حادث كبير.
ونشرت الشرطة مقطع فيديو مدته 49 ثانية، أظهر وقوع حادثين كان من الممكن تجنبهما إذا بقي السائقان في مساراتهم أو اتخذوا احتياطات احترازية قبل العبور.
تم ضبط سيارة "سيدان" داكنة اللون وهي تقطع ثلاثة مسارات أثناء محاولة الوصول إلى المخرج على اليمين. وبدون استخدام مؤشر الانعطاف، وشوهدت السيارة تدخل بين شاحنتين بشكل لم يلاحظه سائقو المركبات التي كانت تتحرك بسرعة نحو المخرج.
وفي جزء من الثانية، اصطدمت السيارة "السيدان" بسيارة بيضاء وكان الاصطدام قوياً جداً لدرجة أنها ألقت بالمركبة الثانية عبر الطريق السريع المكون من خمسة مسارات، ودُمر صندوقها الخلفي بالكامل، كما اصطدمت بمركبة أخرى وخرجت عن السيطرة وسقط مصدها الخلفي.
شاهد الفيديو هنا:
وفي الحادث الثاني، اصطدمت سيارة دفع رباعي فضية اللون بعد أن غيرت مسارها فجأة دون استخدام مؤشرات الانعطاف - بشاحنة صغيرة على المسار السريع. وفقد سائق الشاحنة السيطرة على عجلة القيادة، مما تسبب في انحراف السيارة عبر الطريق واصطدامها بسيارة الدفع الرباعي.
ونتيجة الحادث، اصطدمت السيارة الفضية بالحاجز كما تأثرت مركبة ثقيلة.
ويعد الانحراف المفاجئ مخالفة مرورية خطيرة يعاقب عليها بغرامة قدرها 1000 درهم وأربع نقاط سوداء، بينما تبدأ عقوبة التجاوز الخاطئ من 600 درهم ويمكن أن تصل إلى 1000 درهم، حسب المخالفة.