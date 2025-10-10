قيادة"دراج"عكس السير بدبي تسبب له إصابات حرجة

في حادث على شارع أم سقيم بالقرب من تقاطع البرشاء الجنوبية في دبي، أصيب سائق دراجة نارية بجروح خطيرة بعد اصطدامه بسيارة أثناء قيادته عكس اتجاه حركة المرور.

وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادث، وتم على الفور إرسال دوريات المرور وفرق الإسعاف إلى الموقع. وأظهرت التحقيقات الأولية أن قيادة الدراج عكس السير كانت السبب المباشر في حدوث الاصطدام المباشر بالمركبة الأخرى، مما أسفر عن إصابات خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى.

كما قام خبراء حوادث المرور بفحص موقع الحادث وجمع الأدلة لتحديد الملابسات الدقيقة، فيما أشرفت دوريات المرور على تنظيم حركة السير لتفادي الازدحام وتسهيل وصول سيارات الطوارئ.

وحذرت شرطة دبي السائقين من خطورة هذا السلوك المتهور الذي قد يؤدي إلى تصادمات خطيرة وجهاً لوجه، ويعرض حياة السائقين والمشاة للخطر، كما يتسبب في تعطيل حركة المرور وخسائر بشرية ومادية كبيرة.

العقوبة القانونية تتضمن غرامة مالية قدرها 600 درهم، مع إضافة أربع نقاط سوداء واحتجاز المركبة لمدة سبعة أيام. ويشمل قانون المرور أيضاً غرامة 500 درهم لمنع انسيابية الحركة المرورية.

شدد العميد بن سويدان على أن القيادة عكس اتجاه السير تشكل تهديدًا مباشرًا للحياة، وتعد من الأسباب الرئيسة للحوادث المميتة، داعياً جميع مستخدمي الطريق للالتزام بالقوانين واحترام قواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.