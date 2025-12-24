قواعد حمل السكوتر الكهربائي في حافلات ومترو دبي

حمل السكوتر الكهربائي على وسائل النقل العامة يأتي مع بعض قواعد السلامة. يجب عليك ضمان سلامتك وراحتك، وكذلك سلامة وراحة الركاب الآخرين، أثناء أخذ السكوتر الكهربائي على الحافلة أو مترو دبي.

ذكّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) السكان الذين يستخدمون السكوترات الكهربائية ببعض الأمور التي يجب فعلها وتجنبها أثناء أخذها على وسائل النقل العامة.

إليك ما يجب أن تضعه في اعتبارك:

1. فقط السكوترات الكهربائية التي تقل أبعادها عن 120x70x120 سم يمكنها الصعود على وسائل النقل العامة.

2. لا يُسمح بالسكوترات الكهربائية على الحافلات بين المدن

3. يجب ألا يتجاوز العدد الإجمالي للسكوترات اثنين في أي وقت أثناء الرحلة

4. يجب أن تكون السكوترات نظيفة وجافة ومطوية عند الصعود

5. استخدم دائمًا الباب الواسع لتحميل/تفريغ السكوتر الكهربائي

6. قم بتخزين السكوتر في المنطقة المخصصة فقط

7. قم بتثبيته بالأحزمة في نقاط التثبيت المعتمدة

8. تأكد من أن السكوتر ثابت تمامًا أثناء الرحلة