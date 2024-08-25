قواعد السلامة في حافلات المدارس الإماراتية

وبينما يفضل بعض الآباء توصيل أطفالهم إلى المدارس واستلامهم منها، فإن أغلبهم يستخدمون حافلات المدارس. وهناك قواعد سلامة معينة ينبغي للآباء والطلاب والسائقين والعاملين في المدارس أن يتذكروها. ورغم أن هذه القواعد ليست جديدة وقد تم تطبيقها بالفعل، فلا ضرر من مراجعة هذه القواعد.