قواعد السلامة في حافلات المدارس الإماراتية
بعد عطلة صيفية طويلة، من المقرر أن تفتح المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أبوابها يوم غد الاثنين 26 أغسطس. وهذا يعني تغيير الروتين للطلاب وأولياء الأمور مع عودتهم إلى "وضع المدرسة" بعد العطلات.
وبينما يفضل بعض الآباء توصيل أطفالهم إلى المدارس واستلامهم منها، فإن أغلبهم يستخدمون حافلات المدارس. وهناك قواعد سلامة معينة ينبغي للآباء والطلاب والسائقين والعاملين في المدارس أن يتذكروها. ورغم أن هذه القواعد ليست جديدة وقد تم تطبيقها بالفعل، فلا ضرر من مراجعة هذه القواعد.
فيما يلي دليل بسيط للطلاب وأولياء الأمور والسائقين والمرافقين والمدارس:
الطلاب وأولياء الأمور
يجب على الوالدين التأكد من وصول طفلهم إلى محطة الحافلة المحددة في الوقت المحدد.
يجب على الوالدين إبلاغ سائق الحافلة والمرافق في حالة التأخير أو الغياب.
يجب على الطلاب الصعود إلى الحافلات المخصصة لهم.
يجب على الطلاب الدخول والخروج من الحافلة في صف واحد ويجب عليهم عدم الدفع أو التسبب في أي إزعاج للطلاب الآخرين.
لا يجوز للطلبة اصطحاب أولياء أمورهم أو أشخاص غرباء في حافلة المدرسة.
يجب على الطلاب اتباع تعليمات السائق والمرافق في حالة حدوث أي طارئ.
يجب على الطلاب البقاء جالسين في الحافلة أثناء التنقل ويجب ألا يتركوا مقاعدهم المخصصة دون إذن من المرافق.
لا يجوز للطلاب مغادرة الحافلة دون موافقة السائق والمرافق.
لا يجوز للطلبة الأكل والشرب داخل الحافلة.
لا يجوز للطلاب النظر خارج نافذة الحافلة.
السائقين
يجب عليهم ارتداء زيهم الرسمي وحزام الأمان في جميع الأوقات أثناء وجودهم داخل الحافلة.
يجب عليهم أن يجيدوا اللغتين الإنجليزية والعربية.
ينبغي عليهم التقاط الطلاب وإنزالهم عند محطات الحافلات المخصصة لهم فقط.
لا ينبغي تحميل الحافلة بالركاب أكثر من طاقتها.
لا يجوز لهم القيادة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى للسرعة وهو 80 كيلومترًا في الساعة.
ينبغي أن يكون هناك صندوق للإسعافات الأولية داخل الحافلة.
لا ينبغي لهم القيادة تحت تأثير الكحول.
لا ينبغي لهم التدخين داخل الحافلة.
المدارس
يجب على المدارس التأكد من أن الحافلة مطلية باللون الأصفر مع كتابة عبارة "حافلة مدرسية" باللغتين الإنجليزية والعربية.
ينبغي على المدارس تعيين موظفين لمراقبة الطلاب داخل الحافلة.
يجب على المؤسسات التأكد من وجود تكييف هواء مناسب داخل الحافلة.
يجب على المدارس التأكد من تنفيذ نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في كل حافلة.
ويجب عليهم مراقبة الحافلات المدرسية باستخدام كاميرات المراقبة.
يجب على المدارس تفتيش الحافلة للتأكد من نظافتها.
يجب على المؤسسات التأكد من عدم وجود قضبان على نوافذ الحافلات.
يجب على المدارس التأكد من وجود مخارج طوارئ مناسبة في الحافلات.
يجب على المؤسسات وضع مطفأة حريق للحافلات التي يبلغ طولها 10 أمتار، وفي حالة الحافلات التي يزيد طولها عن 10 أمتار يجب وضع مطفأتين حريق.