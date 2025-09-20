قلب مترو دبي النابض.. مركز التحكم يدير رحلة 850 ألف مسافر يومياً

يعمل أكثر من 1,800 موظف على ضمان عمل مترو دبي بسلاسة كل يوم، ويشرفون على عمليات تخدم ما يقرب من 850,000 راكب في المتوسط - وهو رقم يمكن أن يتجاوز المليون خلال الأحداث الكبرى مثل ليلة رأس السنة. وللحفاظ على الخدمة على مدار الساعة، يعمل الموظفون بنظام المناوبات من مركز التحكم بالعمليات (OCC) في منطقة الراشدية، وفقًا لهيئة الطرق والمواصلات (RTA).

وقال حسن المطوع، مدير إدارة صيانة القطارات في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات، لـ"خليج تايمز" خلال زيارة إلى المركز يوم الجمعة: "كان مترو دبي من أوائل الأنظمة في المنطقة التي تبنت الذكاء الاصطناعي في عملياتها، مما يسمح للنظام بتعديل سرعات القطارات وفقًا للجدول الزمني، وتسريع القطارات عند تأخرها أو إبطائها عندما تكون متقدمة، لضمان الالتزام الدقيق بالجدول الزمني".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

يعمل المركز كبرج تحكم للمترو، ويتتبع حركة القطارات والمرافق عبر الشبكة، ويتأكد من التزامها بالجدول الزمني، مع وجود فرق جاهزة للاستجابة فورًا لأي عطل أو طارئ.

وأشار المطوع إلى أن "المركز يراقب جميع التفاصيل التشغيلية من أول قطار في الساعة الخامسة صباحًا، لضمان جاهزية الأنظمة والأصول، وفحص القطارات والمحطات، وتوفير تجربة نقل آمنة وسلسة للركاب".

بفضل هذه الأنظمة المتقدمة، تصل دقة التشغيل عبر الشبكة إلى 99.7%، مما يضع دبي ضمن أفضل خمس مدن عالميًا في الأداء.