قلب مترو دبي النابض.. مركز التحكم يدير رحلة 850 ألف مسافر يومياً

يعمل أكثر من 1,800 موظف على ضمان عمل مترو دبي بسلاسة كل يوم، ويشرفون على عمليات تخدم ما يقرب من 850,000 راكب في المتوسط - وهو رقم يمكن أن يتجاوز المليون خلال الأحداث الكبرى مثل ليلة رأس السنة. وللحفاظ على الخدمة على مدار الساعة، يعمل الموظفون بنظام المناوبات من مركز التحكم بالعمليات (OCC) في منطقة الراشدية، وفقًا لهيئة الطرق والمواصلات (RTA).
وقال حسن المطوع، مدير إدارة صيانة القطارات في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات، لـ"خليج تايمز" خلال زيارة إلى المركز يوم الجمعة: "كان مترو دبي من أوائل الأنظمة في المنطقة التي تبنت الذكاء الاصطناعي في عملياتها، مما يسمح للنظام بتعديل سرعات القطارات وفقًا للجدول الزمني، وتسريع القطارات عند تأخرها أو إبطائها عندما تكون متقدمة، لضمان الالتزام الدقيق بالجدول الزمني".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
يعمل المركز كبرج تحكم للمترو، ويتتبع حركة القطارات والمرافق عبر الشبكة، ويتأكد من التزامها بالجدول الزمني، مع وجود فرق جاهزة للاستجابة فورًا لأي عطل أو طارئ.
وأشار المطوع إلى أن "المركز يراقب جميع التفاصيل التشغيلية من أول قطار في الساعة الخامسة صباحًا، لضمان جاهزية الأنظمة والأصول، وفحص القطارات والمحطات، وتوفير تجربة نقل آمنة وسلسة للركاب".
بفضل هذه الأنظمة المتقدمة، تصل دقة التشغيل عبر الشبكة إلى 99.7%، مما يضع دبي ضمن أفضل خمس مدن عالميًا في الأداء.
ينقسم مركز التحكم بالعمليات إلى فرق متخصصة ذات أدوار مميزة:
فريق واحد يدير حركة القطارات وعمليات المحطات.
فريق آخر يستجيب في الوقت الفعلي للإنذارات أو المشكلات التقنية.
فريق متخصص بالسلامة والأمن يعمل عن كثب مع شرطة دبي والشركاء الآخرين.
فريق متخصص يراقب نشاط القطارات داخل المستودعات.
يشرف عليهم جميعًا، مدير مناوب يشرف على جميع الموظفين لضمان التنسيق السلس عبر المركز.
تعتمد إدارة حركة المرور في ساعات الذروة على قاعدة بيانات مفصلة تم بناؤها منذ إطلاق المترو في عام 2009. تبدأ ساعات الذروة الصباحية من 7 صباحًا إلى 9 صباحًا بينما تبدأ ساعات الذروة المسائية من 4 مساءً إلى 8 مساءً.
وقال المطوع: "يعمل ما يصل إلى 70 قطارًا على الخط الأحمر و30 على الخط الأخضر. خلال ساعات غير الذروة، يتم تعديل عدد القطارات بناءً على الطلب". كما يتم إعداد خطط خاصة لإدارة الحشود خلال الأحداث الكبرى، بما في ذلك نشر قطارات إضافية لضمان تدفق سلس للركاب.
تشهد الشبكة عددًا قليلًا جدًا من الأعطال مقارنة بالمعايير العالمية، حيث تتراوح الحوادث بين ستة وسبعة في السنة. يتم حل معظمها من خلال أوامر النظام عن بعد، ولكن عند الضرورة، يتدخل فريق الاستجابة الأولية. كما توجد ترتيبات احتياطية للحافلات وسيارات الأجرة، بالتنسيق مع السلطات المعنية لتقليل الاضطرابات.
أكد المسؤولون أن العمليات السلسة تعتمد أيضًا على تعاون الركاب. وتذكر حملات التوعية المنتظمة في المحطات وعلى المنصات الإعلامية المسافرين بضرورة اتباع القواعد وممارسة آداب النقل الجيدة، خاصة خلال الأحداث المزدحمة.