قطار فائق السرعة يربط أبوظبي ودبي في 30 دقيقة

وسيقطع القطار الوطني في نهاية المطاف أنحاء الإمارات العربية المتحدة باتجاه الحدود مع سلطنة عمان، مروراً بمنطقة مزيرعة، على طول صحراء ليوا وواحاتها الشهيرة. كما ستكون هناك محطات في الشارقة والفجيرة، وسيمتد إلى دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، بمجرد تشغيل السكك الحديدية الخليجية.