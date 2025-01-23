قطار فائق السرعة يربط أبوظبي ودبي في 30 دقيقة
كشفت شركة الاتحاد للقطارات، اليوم الخميس، عن أول قطار ركاب فائق السرعة يعمل بالكهرباء بالكامل ويربط بين أبوظبي ودبي. ومن المتوقع أن يستغرق التنقّل بين الإمارتين عبر القطار فائق السرعة 30 دقيقة. كما سيتم إطلاق قطار ركاب عادي.
وسيمر القطار السريع عبر 6 محطات هي: جزيرة الريم، والسعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي، بالإضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي، والجداف في دبي.
وسيقطع القطار الوطني في نهاية المطاف أنحاء الإمارات العربية المتحدة باتجاه الحدود مع سلطنة عمان، مروراً بمنطقة مزيرعة، على طول صحراء ليوا وواحاتها الشهيرة. كما ستكون هناك محطات في الشارقة والفجيرة، وسيمتد إلى دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، بمجرد تشغيل السكك الحديدية الخليجية.
ومن المتوقع أن تضيف شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 145 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقود الخمسة المقبلة.