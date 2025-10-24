قطار شحن يومي جديد يربط الإمارات وعُمان لتعزيز التجارة

سيتم تخصيص قطارات مخصصة للحاويات بأحجام 20 و40 و45 قدمًا. وستغطي هذه التدفقات مجموعة واسعة من السلع المتداولة حاليًا بين البلدين، بما في ذلك البضائع العامة، والسلع المصنعة، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والأغذية الزراعية، وغيرها من الإمدادات الأساسية.