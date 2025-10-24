قطار شحن يومي جديد يربط الإمارات وعُمان لتعزيز التجارة

وقعت شركة "ناتوم لوجيستكس"، ومقرها أبوظبي، اتفاقية مبدئية مع شركة حفيت للسكك الحديدية لإنشاء خدمة سكك حديدية جديدة بين صحار في سلطنة عمان وأبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعد شركة ناواتوم لوجيستكس شركة تابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في حين تعد شركة حفيت للسكك الحديدية المطور والمشغل لأول شبكة سكك حديدية عبر الحدود تربط سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.
وتم توقيع الاتفاقية رسميا خلال معرض السكك الحديدية العالمي 2025 في أبوظبي، وتشكل خطوة مهمة نحو إطلاق ممر سكك حديدية مخصص للشحن بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
بموجب الاتفاقية، ستُشغّل شركة ناتوم خدمة يومية بالاستفادة من شبكة حفيت ريل، عند اكتمالها. وستُشغّل الخدمة سبعة قطارات حاويات أسبوعيًا، بسعة 276 حاوية نمطية (TEU) لكل قطار، ما يُعادل إنتاجًا سنويًا قدره 193,200 حاوية نمطية (TEU).
سيتم تخصيص قطارات مخصصة للحاويات بأحجام 20 و40 و45 قدمًا. وستغطي هذه التدفقات مجموعة واسعة من السلع المتداولة حاليًا بين البلدين، بما في ذلك البضائع العامة، والسلع المصنعة، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والأغذية الزراعية، وغيرها من الإمدادات الأساسية.
وقال سمير تشاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لشركة ناتوم لوجيستكس، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي: "من خلال ربط اثنين من أهم المراكز الاستراتيجية في المنطقة عبر السكك الحديدية لأول مرة، فإننا نوسع نطاق خدماتنا ونمكن العملاء من الاستفادة من وسيلة نقل فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير ومستدامة".
تُعد خدمات السكك الحديدية أكثر قابلية للتنبؤ وفعالية من حيث التكلفة من النقل البري لنقل كميات كبيرة من البضائع السائبة لمسافات متوسطة إلى طويلة. كما أنها قادرة على نقل حمولات كبيرة باستهلاك أقل للوقود، مما يُترجم إلى انخفاض كبير في انبعاثات الكربون لكل طن.
وتعتمد خدمة Noatum Logistics على شبكة قطارات حفيت على خدمة النقل بالسكك الحديدية الحالية التي تربط ميناء خليفة بمحطات الفجيرة، والتي تم إطلاقها في الربع الثالث من عام 2024.