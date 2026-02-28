قطار التغيير.. المترو يربح الرهان في "إنترناشيونال سيتي"

مر قرابة شهر منذ إدخال نظام المواقف المدفوعة في منطقة "إنترناشيونال سيتي" (المدينة العالمية)، ويقول السكان إن هذا التغيير بدأ بالفعل في إعادة تشكيل طريقة تنقلهم.

وأفاد بعض السكان الذين باعوا سياراتهم عقب فرض رسوم المواقف، بأنهم الآن ينتظرون بفارغ الصبر افتتاح "الخط الأزرق" المرتقب لمترو دبي. وبالنسبة لهؤلاء، يمنحهم مشروع المترو الثقة في قرار الاستغناء عن المركبات الخاصة.

بيع السيارات وتعديلات مؤقتة

يقول شاهد علي، الذي يقيم مع عائلته في "الcluster الفرنسي" منذ ثماني سنوات، إن نظام المواقف المدفوعة دفعه لإعادة النظر في امتلاك أكثر من مركبة.

وأضاف: "كانت لدينا سيارتان في السابق لأن المواقف كانت مجانية. وبعد بدء تطبيق الرسوم، بعنا سيارة واحدة وقررنا الاكتفاء بمركبة واحدة فقط حتى يصل المترو إلى المنطقة".

وكان شاهد يعتمد سابقاً على المترو أثناء عمله بالقرب من "بيزنس باي"، وأوضح أن تلك التجربة غيرت توقعاته بشأن التنقل، قائلاً: "كنت أركن سيارتي في محطة (سنتربوينت) وأستقل المترو. مع المترو، أنت تعرف تماماً متى ستصل إلى مكتبك أو منزلك. وبمجرد أن يربط الخط الأزرق هذه المنطقة، لن يحتاج الكثيرون إلى سيارات إضافية".

المترو.. شريان الحياة في دبي

يصف السكان مترو دبي بأنه العمود الفقري للحركة اليومية في أجزاء كثيرة من المدينة، حيث يربط الأحياء السكنية بمراكز الأعمال والمطارات.

من جانبه، قال شيفير خان، الذي كان يسكن سابقاً بالقرب من محطة مترو في منطقة القصيص، إن التنقل كان أسهل بكثير هناك. وأضاف: "انتقلت إلى إنترناشيونال سيتي العام الماضي عندما اشتريت سيارتي. كان العثور على موقف صعباً للغاية، أما الآن فالمواقف متوفرة ولكن بتكاليف إضافية. عندما تسافر بالمترو، لا تقلق بشأن الازدحام المروري أو الوقود أو المواقف. كانت الحياة أكثر تنظيماً بالاعتماد على المترو".

باع خان سيارته الآن ويعتمد حالياً على الحافلات ومشاركة الركوب مع زملائه في السكن، مشيراً إلى أن انتظار وصول المترو يبدو أمراً مؤقتاً ومقدوراً عليه، وقال: "في اللحظة التي يفتتح فيها الخط الأزرق، سيصبح الذهاب إلى العمل أبسط وأرخص بكثير".

العزاب يتجهون لمشاركة الركوب

تشتهر المنطقة بالسكن المشترك، ويقول العديد من العزاب إن امتلاك مركبة شخصية أصبح أقل عملية.

وقال عزام شريف، الذي باع سيارته مؤخراً، إن التكاليف المتزايدة مع المواقف المدفوعة كانت السبب وراء قراره: "التأمين والوقود والمواقف كلها تشكل عبئاً مالياً كبيراً. في الوقت الحالي، نتشارك الرحلات أو نستخدم الحافلات. وبمجرد وصول المترو، يخطط معظمنا للانتقال إليه بالكامل".

وبعد مرور ما يقرب من شهر على تغيير عادات الاصطفاف في "إنترناشيونال سيتي"، يقول السكان إن التحول القادم الذي ينتظرونه هو تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام. وختم خان حديثه قائلاً: "في دبي، المترو ليس مجرد وسيلة نقل، بل يصبح جزءاً من نمط حياتك".