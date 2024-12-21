قطار الاتحاد: 400 راكب وسرعة فائقة عبر الإمارات

وقال "غالبًا ما أحتاج إلى السفر إلى دبي أو الإمارات الأخرى مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. وستحل القطارات هذه المشكلة جذريًا لأن هناك شبكة Wi-Fi وهذا هو أهم شيء. بالإضافة إلى ذلك، لن تجد أي عوامل تشتيت وستجد خدمات تقديم الطعام والضيافة الممتازة. وهذا سيسمح لك بالتركيز على عملك دون المتاعب حول مكان ركن سيارتك".