قطار الاتحاد: 400 راكب وسرعة فائقة عبر الإمارات
سيتسع قطار ركاب واحد لشركة الاتحاد للقطارات لنحو 400 شخص، وهو ما كشفت عنه المهندسة خلود المزروعي، إحدى المهندسات الوحيدات في فريق الشركة، في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعطى لمحة خاطفة عن شكل قطارات الركاب.
وكشفت أيضا أن القطار سيقسم إلى درجات مختلفة، حيث ستحتوي مقصورة درجة الأعمال على 16 مقعدا، ومقصورة الدرجة الاقتصادية على 56 مقعدا، ولم يتضح بعد عدد المقصورات التي سيحتوي عليها القطار الواحد.
ويظهر الفيديو - وهو السادس في سلسلة الفيديوهات التي تقدم مشروع السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات - منشئ المحتوى شهاب الهاشمي وهو ينضم إلى خلود المزروعي وقائد القطار الإماراتي إبراهيم الحمادي في رحلة تجريبية على متن نموذج أولي لقطار ركاب.
وأوضحت خلود أن القطار سيسير بسرعة عالية، لكن الركاب لن يشعروا بذلك، وقالت: "نحن نسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة بالضبط، ومع ذلك يمكنك أن تشعر بالهدوء والراحة، ويمكنك الوصول إلى وجهتك المطلوبة براحة".
وفي وقت سابق من هذا العام، أكد متحدث كبير في مؤتمر السكك الحديدية العالمي أن إحدى محطات مشروع الاتحاد للسكك الحديدية ستقع في سكمكم في الفجيرة، والمحطة الثانية ستكون في المدينة الجامعية في الشارقة.
في الفيديو، تبدو مقاعد القطار باللون الرمادي الفاتح وتبدو واسعة ومريحة. كما يظهر مسند رأس يحمل شعار الاتحاد للسكك الحديدية مع طاولات بنية اللون بين بعض المقاعد. وفي مقطع واحد، من المفترض أنه من الدرجة الاقتصادية، توجد صفوف من المقاعد بجوار بعضها البعض.
شاهد الفيديو أدناه:
دبي إلى أبو ظبي
وأعرب شهاب عن تطلعه للسفر في القطار عند إطلاقه.
وقال "غالبًا ما أحتاج إلى السفر إلى دبي أو الإمارات الأخرى مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. وستحل القطارات هذه المشكلة جذريًا لأن هناك شبكة Wi-Fi وهذا هو أهم شيء. بالإضافة إلى ذلك، لن تجد أي عوامل تشتيت وستجد خدمات تقديم الطعام والضيافة الممتازة. وهذا سيسمح لك بالتركيز على عملك دون المتاعب حول مكان ركن سيارتك".
وقالت خلود إن هذه هي التجربة التي تأمل شركة الاتحاد للقطارات أن تقدمها لركابها. وأضافت: "تميل المحادثات إلى أن تكون أكثر إثارة للاهتمام في التجمعات، والقطار يوفر هذه الفرصة. يمكنك إكمال رحلتك براحة البال بأنك ستصل إلى وجهتك بأمان".
وأضافت أن أبرز ما يميز الرحلة هو المناظر الطبيعية الخلابة، وقالت: "مسارنا مختلف عن الطرق المعتادة، لذا يمكنك رؤية مناظر ومناظر طبيعية مختلفة مثل غابات المها والجمال الطبيعي للفجيرة، كما يمكنك رؤية العديد من المعالم في الإمارات العربية المتحدة التي لن تتمكن من رؤيتها إذا كنت مسافرًا بالسيارة".
ووصف شهاب الرحلة بأنها "أجمل وأمتع تجارب النقل" التي خاضها على الإطلاق.
ويربط المشروع الذي يبلغ طوله 900 كيلومتر، عند اكتماله، الإمارات السبع و11 مدينة رئيسية من الغويفات إلى الفجيرة وما بعدها. كما تعد الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تعلن عن ربط السكك الحديدية بالدول المجاورة لها.