قطار الاتحاد: رحلة عائلية بمعايير عالمية وهوية إماراتية

تخيل أنك تجلس براحة، وتعد قوائم المهام وتنهي رسائل البريد الإلكتروني بينما يتم نقلك إلى مكتبك دون أن تعلق في زحمة المرور أو تواجه أي تأخير. هذا بالضبط ما تعد به الاتحاد للقطارات ركابها عندما تفتح شبكة الركاب للجمهور. كشفت شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل جديدة حول خدمة الركاب القادمة، مشيرة إلى أنها مصممة بشكل أساسي لـ "الرحلات اليومية".

مع المقاعد المضمونة والجداول الزمنية الثابتة، ستوفر شبكة السكك الحديدية خيارًا للمسافرين لاستغلال وقتهم بإنتاجية على متن القطارات. ووفقًا لمتحدث باسم الشركة، تم تطوير تجربة الركاب مع التركيز الواضح على كيفية عيش الناس وعملهم وسفرهم في جميع أنحاء البلاد.

قالت عزة السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات للتنقل: "بالنسبة للمسافرين، نعلم أن الموثوقية هي كل شيء. ستوفر الاتحاد للقطارات رحلة يمكن للناس التخطيط لها. رحلة تمنحهم وقتًا مفيدًا وقابلًا للاستخدام، بدلاً من أن تسلبه منهم.”

لتوفير القدرة على التنبؤ للمسافرين اليوميين، سيكون هناك جدول زمني ثابت، ومقاعد مضمونة، وبيئة هادئة على متن القطار. سيتمكن مسافرو الأعمال من الاستمتاع بخدمة الواي فاي على متن القطار، ومنافذ طاقة في كل مقعد، وتصميمات داخلية حديثة وواسعة للعمل أو التحضير أو الاسترخاء أثناء السفر بين المراكز الاقتصادية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة.

سفر العائلة

وفي الوقت نفسه، ستسمح خيارات جلوس العائلات للآباء والأطفال بالجلوس معًا بشكل مريح، بينما ستدعم مساحة تخزين الأمتعة الرحلات القصيرة والعطلات وزيارات الأقارب. ينصب التركيز على السماح للعائلات بالاسترخاء والاستمتاع بالتجربة دون انقطاع.

وأضافت عزة: "تم تصميم تجربة السكك الحديدية لدينا لخلق ديناميكية عائلية مختلفة تمامًا.” “بدلاً من التركيز على الطريق، يمكن للعائلات التركيز على بعضها البعض. هذا الوقت المشترك هو أحد أقوى فوائد السكك الحديدية للركاب ويبدو مناسبًا بالنظر إلى أن عام 2026 هو عام الأسرة في الإمارات العربية المتحدة.”

كما أُعلنت أن قطار الركاب قد تم تطويره كخدمة وطنية ذات هوية إماراتية مميزة. من تصميم المحطات إلى تجربة الركاب على متن القطار، تعكس الشبكة قيم دولة الإمارات العربية المتحدة في السلامة والجودة، مما يضمن شعور المواطنين والمقيمين على حد سواء بالفخر والملكية تجاه الخدمة.

بمجرد تشغيلها بالكامل، ستربط الاتحاد للقطارات 11 مدينة ومنطقة — السلع، الظنة، المرفأ، مدينة زايد، مزيرع، الفاية، الذيد، مدينة محمد بن زايد، مجمع جميرا للجولف في دبي، المدينة الجامعية في الشارقة ومنطقة الهلال في الفجيرة. في أكتوبر من العام الماضي، وقعت الاتحاد للقطارات مشروعًا مشتركًا تاريخيًا مع شركة كيوليس الرائدة عالميًا في مجال نقل الركاب لتشغيل خدمة قطارات الركاب.