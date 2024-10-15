قطارات الاتحاد: من أبوظبي إلى دبي في أقل من ساعة
تخيل أن تتمكن من التحرك بسرعة 200 كم/ساعة، دون العبور وسط ازدحام مروري، وأن تكمل الرحلة من أبوظبي إلى دبي في 57 دقيقة فقط بدلاً من المدة المعتادة الي تصل إلى ساعتين. سيصبح هذا الأمر واقعاً قريباً، حيث أعلنت قطارات الاتحاد عن الأوقات المستغرقة في رحلات قطارات الركاب التي تربط العاصمة بثلاث إمارات أخرى.
وأعلنت شركة قطارات الاتحاد عن الأوقات التي ستستغرقها رحلات قطارات الركاب في مختلف أنحاء الإمارات، حيث ستستغرق الرحلة من العاصمة إلى الرويس 70 دقيقة فقط، على الرغم من أن الرويس تبعد 240 كيلومتراً عن أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، ستستغرق الرحلات من أبوظبي إلى إمارة الفجيرة الشرقية 105 دقائق. وستكشف السلطات عن المزيد من الوجهات والمواعيد قريباً.
وستربط خدمة قطارات السكك الحديدية للركاب عالية التقنية 11 مدينة ومنطقة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتد من السلع إلى الفجيرة، بما في ذلك الرويس والمرفأ والشارقة والذيد وأبوظبي ودبي. وأعلنت السلطات بالفعل عن موقعين لمحطات الركاب، الأول سيكون في سكمكم في الفجيرة والثاني في المدينة الجامعية بالشارقة.
تستعد شركة قطارات الاتحاد لإطلاق خدمة نقل الركاب، ومن المتوقع الإعلان عن العديد من التفاصيل في الأشهر المقبلة. لم يتم تحديد موعد الإطلاق بعد، ولكن بمجرد تشغيلها، من المتوقع أن تستوعب الخدمة نحو 36.5 مليون مسافر سنوياً.
وحصل سكان الإمارات العربية المتحدة على أول نظرة على قطارات الركاب المرتقبة خلال أول رحلة سكة حديدية بين مدينة أبوظبي ومنطقة الظنة في يناير 2024. تُظهر مقاطع الفيديو والصور المنشورة مؤخراً القطار الفخم وهو يتنقل عبر خط السكة الحديدية الصحراوي.
الجزء الداخلي من قطار الركاب
ستحتوي قطارات الركاب عالية التقنية في الإمارات العربية المتحدة على عربات فخمة ذات تصميمات داخلية أنيقة ومقاعد رمادية مريحة. تتميز مرافق خدمة بتصميم انسيابي، وهي سمة أساسية للقطارات عالية السرعة.
تتميز عربات القطار باللونين الفضي والرمادي، وبها أنواع مختلفة من المقاعد، على غرار درجات الطيران. ويتم ترتيب المقاعد في شكل 2+2 عبر العربات. ويتم فصل المقصورات بأبواب كهربائية، وفي كل قسم من القطار، تعرض شاشات التلفزيون معلومات مثل الموقع وأوقات الوصول.
وسيضم القطار 15 عربة فاخرة تمر عبر مدينتي أبوظبي ودبي، وصولاً إلى الوجهات الطبيعية في الفجيرة، بجبالها الشاهقة على الحدود مع سلطنة عمان، وصحراء ليوا، بواحتها الشهيرة عالمياً، بالقرب من محطة قطار مزيرعة.
مشروع السكة الحديدية
ويعد مشروع قطارات السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تبلغ تكلفته 50 مليار درهم، والذي تم إطلاقه في ديسمبر 2021، أكبر منظومة متكاملة لنقل البضائع والركاب في جميع أنحاء الدولة.
ويتضمن المشروع شبكة وطنية من قطارات السكك الحديدية تربط الإمارات والمدن الرئيسية في الدولة، ويتضمن البرنامج ثلاثة مشاريع رئيسية هي: قطارات البضائع، وقطارات الركاب، وخدمة النقل المتكامل. ويساهم البرنامج في توفير أكثر من 9 آلاف فرصة عمل في قطاع قطارات السكك الحديدية والقطاعات المساندة بحلول عام 2030.
تم الانتهاء بالفعل من معظم أعمال البنية التحتية للقطارات، وهي تنقل البضائع منذ عام 2023. ويضم أسطول قطارات الشحن الأكثر حداثة في المنطقة 38 قاطرة، بسعة 60 مليون طن من البضائع سنوياً، وأكثر من 1000 مركبة متعددة الأغراض.
كشفت شركة قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً عن هويتها المؤسسية الجديدة، والتي تتضمن شعاراً ورسالة ورؤية وقيماً جديدة.
ويمتاز الشعار المحدث بتصميمه المستوحى من عين الصقر والتصميم الأمامي للقطار والسكة الحديدية، لتعكس الهوية المؤسسية الجديدة صفات الصقر من رشاقته وسرعته وقدرته على تحديد هدفه بكفاءة عالية والإصرار على الوصول إلى وجهته، كما يعكس الصورة الجمالية الأنيقة وهو ما تتميز به قطارات الاتحاد كونها تحقق أهدافها بأسلوب مخطط ومدروس ورؤية طويلة الأمد.