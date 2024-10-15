قطارات الاتحاد: من أبوظبي إلى دبي في أقل من ساعة

وأعلنت شركة قطارات الاتحاد عن الأوقات التي ستستغرقها رحلات قطارات الركاب في مختلف أنحاء الإمارات، حيث ستستغرق الرحلة من العاصمة إلى الرويس 70 دقيقة فقط، على الرغم من أن الرويس تبعد 240 كيلومتراً عن أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، ستستغرق الرحلات من أبوظبي إلى إمارة الفجيرة الشرقية 105 دقائق. وستكشف السلطات عن المزيد من الوجهات والمواعيد قريباً.