قانون مرور جديد في الشارقة يحدد مسارات خاصة للمركبات والدراجات

اعتباراً من الأول من نوفمبر، ستبدأ شرطة الشارقة بتنظيم استخدام المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية والنارية والمركبات الثقيلة والحافلات.
وأعلنت شرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، عن تخصيص مسارات مرورية محددة للدراجات النارية، بما في ذلك دراجات التوصيل، والمركبات الثقيلة، والحافلات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في الإمارة، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم حركة المرور وتحقيق الاستخدام الأمثل للمسارات، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع معايير السلامة على الطرق في الإمارة.
وأوضحت شرطة الشارقة أن الجانب الأيمن من الطريق سيكون مخصصاً للمركبات الثقيلة والحافلات. أما الدراجات النارية، فيُسمح لها باستخدام المسارين الثالث والرابع من اليمين عند وجود أربعة مسارات في الطريق. وفي الطرق التي تحتوي على ثلاثة مسارات، يمكنها استخدام المسار الأوسط أو الأيمن وفقاً للأنظمة المرورية. أما إذا كان هناك مساران فقط، فيُسمح للدراجات النارية بالقيادة في الجانب الأيمن فقط.
وأكدت الهيئة أن عمليات المراقبة ستُنفذ على مدار الساعة عبر الرادارات الذكية وأنظمة الكاميرات الحديثة المنتشرة في مختلف شوارع الشارقة، بالإضافة إلى الدوريات المرورية التي ستتابع التزام السائقين باستخدام المسارات المخصصة والالتزام بالتعليمات المرورية.
وبحسب القانون الاتحادي، تنص المادة (8) على فرض غرامة قدرها 1500 درهم و12 نقطة مرورية في حال عدم التزام المركبات الثقيلة بالمسار الإلزامي، بينما تنص المادة (70) على فرض غرامة قدرها 500 درهم عند مخالفة الإشارات أو التعليمات المرورية.
ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة جميع مستخدمي الطرق إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية والتقيد بالمسارات المخصصة لكل فئة من المركبات، مؤكدة أن هذا التنظيم يأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على الطرق، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في إمارة الشارقة.