في دبي "معرض الطيران 2025" يتيح للجمهور تجربة حصرية لمهابط التاكسي الطائر

هل ترغب في إلقاء نظرة خاطفة على حقبة جديدة من التنقل الجوي؟ يمكن لزوار معرض دبي للطيران 2025 الذي سيُقام في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر في مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال - DWC)، الدخول إلى نموذج تجريبي لقاعة انتظار على طراز صالة الدرجة الأولى مخصّصة لمهابط التاكسي الطائر، والاطلاع على مستقبل السفر عن قرب.
المطارات العمودية هي مناطق مخصصة لإقلاع وهبوط وخدمة سيارات الأجرة الطائرة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها مطلع العام المقبل. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت دبي عن أول مطار عمودي تجاري في البلاد، والذي سيُطلق عليه اسم مطار دبي الدولي العمودي (DXV).
وسيشهد معرض دبي للطيران 2025 مشاركة أكثر من 1500 عارض من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 200 طائرة معروضة. وسيُسلّط الضوء على الاستعداد لإطلاق خدمات التاكسي الطائر الكهربائي مطلع العام المقبل، وفقًا لما أعلنه المنظمون يوم الخميس، مضيفين أن الحدث "سيُصبح منصة انطلاق للطائرات والبنية التحتية واللوائح التي ستُعيد تعريف مفهوم السفر".
وفي هذا السياق، صرّح أنطوني خوري، المدير العام – الإمارات في شركة جوبي أفيايشن، قائلاً:
"إن تركيز معرض دبي للطيران على قطاع التنقل الجوي المتقدم (AAM) هو شهادة على ريادة دولة الإمارات في حقبة جديدة من الطيران. الحماس والطموح المتجذران هنا يتماشيان تماماً مع الحركة العالمية الرامية إلى توفير وسائل سفر جوية نظيفة وهادئة وسريعة للمجتمعات في كل مكان."
وأضاف وليد البلوشي، مدير مدير الاتصال المؤسسي في شركة كي 2: "في معرض دبي للطيران، نفخر بعرض ابتكارنا في مجال الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي (eVTOL) من خلال "Autocraft"، وهي علامة تجارية تابعة لشركة كي 2 في دولة الإمارات ومقرها أبوظبي".
وأضاف البلوشي إلى جانب الكشف عن نموذج طائرتنا الكهربائية، فإننا نوفر تجربة طيران فريدة من نوعها في جناحنا، حيث يمكن للزوار الدخول إلى مطار عمودي فاخر على طراز صالة انتظار فاخرة، وتجربة مستقبل السفر. ونتطلع قدمًا إلى إنتاج طائراتنا الكهربائية بكميات كبيرة في أبوظبي، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتصنيع الطيران المتقدم.
سيشهد معرض دبي للطيران مشاركة عارضين يشاركون لأول مرة في معرض AAM، مثل شركة سارلا للطيران من الهند وشركة ترانس فيوتشر للطيران من الصين. وصرح المنظمون بأن "حضورهم يعكس تزايد عدد الشركات التي تدخل هذا القطاع وتتقدم فيه".
ستكشف شركتا آرتشر للطيران وجوبي للطيران عن أحدث تطورات الطائرات واستراتيجيات السوق، في حين يعرض العارضون أوتوكرافت وإيانان ووي فلاي الابتكارات التي تقود المرحلة التالية من النمو.