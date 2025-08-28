في دبي "معرض الطيران 2025" يتيح للجمهور تجربة حصرية لمهابط التاكسي الطائر

وفي هذا السياق، صرّح أنطوني خوري، المدير العام – الإمارات في شركة جوبي أفيايشن، قائلاً:

"إن تركيز معرض دبي للطيران على قطاع التنقل الجوي المتقدم (AAM) هو شهادة على ريادة دولة الإمارات في حقبة جديدة من الطيران. الحماس والطموح المتجذران هنا يتماشيان تماماً مع الحركة العالمية الرامية إلى توفير وسائل سفر جوية نظيفة وهادئة وسريعة للمجتمعات في كل مكان."