فيديو مؤثر لشرطة الشارقة: العبور الخاطئ قد يودي بحياتك

دعت السلطات في الإمارات مراراً وتكراراً المشاة إلى عبور الشارع من الأماكن المخصصة، وفرضت عقوبات صارمة على عبور المشاة غير الآمن، وشددت قوانين السلامة على الطرق. ومع ذلك، لا يزال بعض الأفراد يُشاهدون وهم يركضون عبر الطرق في محاولة للوصول إلى الجانب الآخر بشكل أسرع.

نشرت شرطة الشارقة فيديو لحادث يظهر فيه رجل يركض عبر معبر المشاة بينما تقترب سيارة، مما أدى إلى تصادم بينهما ووفاة الرجل.

على الرغم من أن الرجل كان يعبر من منطقة مخصصة، إلا أنه يبدو أنه كان يعبر بينما كانت الإشارة خضراء للسيارات. وذكّرت السلطات الجمهور بأن "كل تقرير حادث تقريباً يبدأ بنفس السبب: العبور غير الآمن".

عندما يعبر المشاة بطريقة متهورة لتوفير بضع ثوانٍ أو دقائق، فإنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين على الطرق للخطر. وذكّرت السلطات بأنه عندما تقع الحوادث، فإنها لا تؤثر على الضحية فحسب، بل على أحبائهم أيضاً. شاهدوا الفيديو الذي نشرته شرطة الشارقة هنا: