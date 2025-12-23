فئة جديدة من لوحات الأرقام للمركبات الكلاسيكية والدراجات النارية بالشارقة

أعلنت شرطة الشارقة عن فئة جديدة من لوحات الأرقام للمركبات الكلاسيكية والدراجات النارية في جميع أنحاء الإمارة يوم الثلاثاء، 23 ديسمبر.
اللوحات الجديدة - التي تم إطلاقها رسميًا - تعتمد التصميم المعتمد للوحات المركبات وفقًا لهوية الشارقة البصرية.
تشمل هذه اللوحات الفئة الأولى واللوحات الخاصة للمركبات الكلاسيكية، بالإضافة إلى الفئة الأولى للدراجات النارية، بما يتماشى مع المعايير الحديثة مع الحفاظ على الطابع التراثي لهذه الفئة من المركبات.
سيتم عرض هذه الأرقام للبيع بالتعاون مع مزاد الإمارات، لتقديم خيارات متعددة تتميز بالجودة والتنوع، ووفقًا للتوجهات المؤسسية لتطوير نظام خدمات المرور.
يأتي إطلاق الفئة الجديدة في إطار تقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة لأصحاب المركبات الكلاسيكية والدراجات النارية.