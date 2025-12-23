النقل

فئة جديدة من لوحات الأرقام للمركبات الكلاسيكية والدراجات النارية بالشارقة

سيتم عرض هذه الأرقام للبيع بالتعاون مع مزاد الإمارات، لتقديم خيارات متعددة تتميز بالجودة والتنوع
فئة جديدة من لوحات الأرقام للمركبات الكلاسيكية والدراجات النارية بالشارقة
لاريب طارق أنور
تاريخ النشر

أعلنت شرطة الشارقة عن فئة جديدة من لوحات الأرقام للمركبات الكلاسيكية والدراجات النارية في جميع أنحاء الإمارة يوم الثلاثاء، 23 ديسمبر.

اللوحات الجديدة - التي تم إطلاقها رسميًا - تعتمد التصميم المعتمد للوحات المركبات وفقًا لهوية الشارقة البصرية.

تشمل هذه اللوحات الفئة الأولى واللوحات الخاصة للمركبات الكلاسيكية، بالإضافة إلى الفئة الأولى للدراجات النارية، بما يتماشى مع المعايير الحديثة مع الحفاظ على الطابع التراثي لهذه الفئة من المركبات.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

سيتم عرض هذه الأرقام للبيع بالتعاون مع مزاد الإمارات، لتقديم خيارات متعددة تتميز بالجودة والتنوع، ووفقًا للتوجهات المؤسسية لتطوير نظام خدمات المرور.

يأتي إطلاق الفئة الجديدة في إطار تقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة لأصحاب المركبات الكلاسيكية والدراجات النارية.

تعلن هيئة الطرق والمواصلات عن مزاد للوحات الأرقام الحصرية المكونة من 3 و4 و5 أرقام أبوظبي تطلق بطاقات هوية جديدة للوحات الأرقام الخاصة بالسيارات والدراجات النارية هل تريد لوحة رقم مكونة من رقمين؟ تضع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لوحات مكونة من 2 و3 و4 و5 أرقام للبيع

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com