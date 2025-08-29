غرامة 10 آلاف درهم وإيقاف رخصة سائق بعد اصطدام مركبته بمركز تجميل

أصدرت محكمة في دبي حكمًا بتغريم رجل آسيوي مبلغ 10 آلاف درهم مع إيقاف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، إضافةً إلى منعه لمدة عامين من القيام بعمليات تحويل أو إيداع أموال لصالح الغير، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، إلا بعد الحصول على موافقة من المصرف المركزي الإماراتي وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.