غرامة ألف درهم لعدم التوقف عند علامة "قف" لحافلات المدارس في أبوظبي

من الضروري أيضًا أن تتوقف السيارة أو أي مركبة أخرى تمامًا على مسافة خمسة أمتار على الأقل خلف الحافلة، وأن تتجنب التقدم ببطء. فالأطفال تصرفاتهم متقلبة، وقد يركضون أو يقومون بحركات مفاجئة، وفي مثل هذه الحالة، قد يتسبب سائق متسرع يقود سيارته للأمام في حادث خطير، مما يعرض حياة الطالب للخطر.