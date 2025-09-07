غرامة ألف درهم لعدم التوقف عند علامة "قف" لحافلات المدارس في أبوظبي

تسيطر حافلات المدارس الصفراء على حركة المرور في أيام الأسبوع في الإمارات، حيث يراعي السائقون الآخرون أوقات ذروة نقل الطلبة أثناء تخطيط رحلاتهم.
ونظرًا لأن آلاف الأطفال يعتمدون على وسائل النقل المدرسية، فإن سلامتهم تحظى بأهمية قصوى، وتصدر السلطات بانتظام تعليمات للجمهور بالإضافة إلى مشغلي الحافلات وسائقيها.
تكون الحافلات غالبًا مزودة بعلامة "طلاب على متن الحافلة" لتنبيه مستخدمي الطريق إلى أنها تُستخدم لنقل الأطفال، ويتوجب على السائقين توخي الحذر والالتزام بالقواعد.
من الضروري الحفاظ على مسافة آمنة خلف الحافلة أثناء تحركها، وخصوصًا عند توقفها وإظهار علامة "توقف". حيث تتوقف الحافلات بشكل متكرر في نقاط متقاربة، ومن المهم ألا يظهر السائقون نفاد صبرهم ويحاولوا التجاوز.
أكدت السلطات في أبوظبي يوم الأحد أن السائق الذي لا يتوقف عند رؤية علامة "توقف" حمراء ممتدة من الحافلة سيتعرض لغرامة قدرها 1000 درهم وخصم 10 نقاط مرورية من رخصة القيادة.
من الضروري أيضًا أن تتوقف السيارة أو أي مركبة أخرى تمامًا على مسافة خمسة أمتار على الأقل خلف الحافلة، وأن تتجنب التقدم ببطء. فالأطفال تصرفاتهم متقلبة، وقد يركضون أو يقومون بحركات مفاجئة، وفي مثل هذه الحالة، قد يتسبب سائق متسرع يقود سيارته للأمام في حادث خطير، مما يعرض حياة الطالب للخطر.