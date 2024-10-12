غداً..جسر جديد على طريق الخيل لتقليل وقت السفر

ومن بين المشاكل المرورية الأخرى التي سيحلها الجسر الجديد هي القضاء على ظاهرة الالتفاف أو انتقال السائقين بشكل غير مباشر من حارة إلى حارة مجاورة، حيث ستكون هناك الآن حارات منفصلة للمتجهين إلى ديرة، ومسار آخر للمتجهين إلى رأس الخور.