غداً..جسر جديد على طريق الخيل لتقليل وقت السفر
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن افتتاح جسر جديد بمسارين، بين تقاطع شارعي الميدان ورأس الخور باتجاه ديرة، الأحد المقبل.
وهذا هو الجسر الرابع على طريق الخيل المزدحم الذي سيتم افتتاحه كجزء من مشروع تطوير طريق الخيل الرئيسي، والذي يتضمن إنشاء جسور بطول 3300 متر وتوسيع حارات تمتد لأكثر من 6820 متراً.
وقال حمد الشحي مدير إدارة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات لصحيفة "خليج تايمز" مع وضع اللمسات النهائية على الجسر الجديد يوم السبت: "سيكون للجسر الجديد الذي سيتم افتتاحه غداً 13 أكتوبر القدرة على استيعاب ما يصل إلى 3200 مركبة في الساعة، وربط حركة المرور من شارع ميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.
وتم تنفيذ أعمال تحسين الطرق السطحية بطول 1550 متراً، لربط الحركة المرورية من طريق الخيل إلى شارع رأس الخور.
ومن بين المشاكل المرورية الأخرى التي سيحلها الجسر الجديد هي القضاء على ظاهرة الالتفاف أو انتقال السائقين بشكل غير مباشر من حارة إلى حارة مجاورة، حيث ستكون هناك الآن حارات منفصلة للمتجهين إلى ديرة، ومسار آخر للمتجهين إلى رأس الخور.
30% تخفيض في وقت السفر
وأشار الشحي إلى أن مشروع تطوير طريق الخيل سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور الحالية بنحو 19.600 مركبة في الساعة، بهدف تنظيم حركة المرور على طول طريق الخيل، والقضاء على التداخل المروري في الجسور التي تعبر طريق الخيل، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتقليص أوقات السفر بنحو 30%.
وأوضح أن "شارع الخيل يعد من الطرق الرئيسية في دبي، ويخدم أكثر من 1.5 مليون نسمة من سكان دبي، ويستخدمه أكثر من 300 ألف مركبة يومياً".
ويهدف المشروع الضخم إلى تحسين حركة المرور في سبع مناطق على طول شارع الخيل، بما في ذلك زعبيل، وميدان، والقوز 1، والجداف، وغدير الطير، وقرية جميرا الدائرية.
وأشار الشحي إلى سرعة إنجاز المشروع، حيث تم إنجاز الجسور في أقل من تسعة أشهر.
وقد افتتحت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً ثلاثة جسور أمام الجمهور، هي: جسر زعبيل الذي يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع المركز المالي باتجاه شارع الشيخ زايد، وجسر آخر في منطقة القوز 1 يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع الواحة وشارع لطيفة بنت حمدان، وجسر ثالث بين تقاطع شارعي حصة والخميلة، ويخدم منطقة قرية جميرا الدائرية.
وقال الشحي إن آخر الجسور الخمسة سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل، ويقع بين تقاطع لطيفة وتقاطع ميدان، وسيستكمل مشروع تطوير طريق الخيل.