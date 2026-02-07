غداً..إغلاق طرق مؤقت بدبي لنصف ماراثون برج إلى برج

اطّلعوا على خريطة مسار سباق نصف ماراثون Burj 2 Burj 2026، الذي يُقام يوم الأحد 8 فبراير، من الساعة 6:30 صباحاً حتى 10:00 صباحاً.

ينطلق السباق من أمام مركز دبي المالي العالمي، وصولاً إلى خط النهاية عند حديقة أم سقيم، لمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على خريطة مسار السباق في… pic.twitter.com/IsGRsj7duA