غداً..إغلاق طرق مؤقت بدبي لنصف ماراثون برج إلى برج

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) يوم السبت عن إغلاقات طرق مؤقتة على عدة طرق رئيسية في دبي يوم الأحد (8 فبراير).
تأتي الإغلاقات بسبب نصف ماراثون برجإلى برج 2026، والذي سيقام من الساعة 6:30 صباحًا حتى 10 صباحًا.
تشمل الطرق المتأثرة: شارع البورصة، شارع المستقبل، شارع مركز دبي المالي، شارع الصفا، شارع الوصل، شارع 2 ديسمبر، وشارع جميرا.
سيبقى مسار واحد مفتوحًا على جميع الطرق المتأثرة، مع استعادة الوصول الكامل بمجرد انتهاء السباق.
سينطلق السباق من مركز دبي المالي العالمي وينتهي في حديقة أم سقيم، ويستغرق حوالي ثلاث ساعات ونصف.
تحقق من المسار أدناه كما شاركته هيئة الطرق والمواصلات:
يُنصح المسافرون بتخطيط رحلاتهم مسبقًا وتخصيص وقت إضافي للوصول إلى وجهاتهم.