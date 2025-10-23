عروض وهدايا من طرق دبي احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيسها
تحتفل هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمرور 20 عاماً على تأسيسها. ولجعل هذه المناسبة ذكرى جميلة للمقيمين، أعلنت الهيئة عن مجموعة من العروض والهدايا المتنوعة للاختيار من بينها.
سواء كنت تصل إلى مطار دبي، أو تستخدم الترام، أو تسافر عبر المترو، فقد حرصت الهيئة على أن يتمكن الركاب في جميع أنحاء المدينة من المشاركة في احتفالات الذكرى السنوية. كما يمكنك الاستفادة من خصومات على تذاكر السينما والطلبات الإلكترونية.
إليك كل ما تقدمه الهيئة بهذه المناسبة:
من 22 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، يمكن لركاب ترام دبي الدائمين الفوز بدفتر "ذا إنترتينر الإمارات 2026"، الذي يتضمن أكثر من 10,000 عرض "اشتر واحداً واحصل على الآخر مجاناً".
إذا كنت تصل إلى مطار دبي (DXB) خلال فترة احتفال الهيئة بعيد تأسيسها، يمكنك الانضمام إلى تحدي الصور الذي يُقام من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. سيحصل السياح على حقيبة ترحيب، ويمكنهم المشاركة في التحدي، والحصول على فرصة للظهور على صفحة هيئة الطرق والمواصلات.
من 1 إلى 15 نوفمبر، يمكنك زيارة أكشاك بنك الإمارات دبي الوطني في محطات مترو بر دبي (برجمان)، الاتحاد، ومول الإمارات، للحصول على الهدايا والتعرف على بطاقة "Go4it".
ولمسافري الحافلات نصيب أيضاً. في محطة حافلات الغبيبة ومحطة مترو إنشورنس ماركت، يمكنك دخول جناح "RTA20" وخطف هدية خلال 20 ثانية فقط لتربح كل شيء من الإلكترونيات إلى الشوكولاتة. يستمر هذا العرض ليوم واحد فقط، في الأول من نوفمبر.
وفي اليوم نفسه، يمكنك زيارة محطة مترو برجمان والتقاط صور في إطارات الفن العملاقة الخاصة بالهيئة، والحصول على نسخة رقمية من صورتك من خلال كشك التصوير. أوقات المشاركة من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً.
تُقام المزيد من الفعاليات في الأول من نوفمبر. شاهد فعالية "البالونات والابتسامات" في محطة مترو برجمان (الساعة 9 صباحاً)، محطة مترو أون باسيف، محطة ترام صبحة ريلتي (الساعة 10 صباحاً)، محطة مترو إنشورنس ماركت، ومركز سعادة المتعاملين في أم الرمول (الساعة 11 صباحاً).
استمتع بخصم 20% على تذاكر السينما باستخدام الرمز الترويجي (RTA20) في دور عرض "روكسي سينما" من 1 إلى 5 نوفمبر. يمكنك أيضاً الحصول على خصم 20% على الطلبات عبر موقع "نون" خلال الفترة نفسها باستخدام ذات الرمز الترويجي.
كما تصدر هيئة الطرق والمواصلات بطاقات "نول" بإصدار محدود من 1 إلى 30 نوفمبر في جميع محطات المترو.