عجمان: 3 آلاف درهم غرامة قيادة الدراجات الرباعية على الطرق الرئيسية

وسيتم إيقاف كل من يُمسَك وهو يقود دراجة نارية دون رخصة قيادة، وتحرير تقرير ضده، وعدم ارتداء خوذة أثناء قيادة دراجة نارية، وغرامة 500 درهم، وأربع نقاط سوداء على رخصة القيادة، وغرامة 2000 درهم و23 نقطة سوداء على رخصة القيادة، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً في حالة القيادة المتهورة.