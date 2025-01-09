عجمان: 3 آلاف درهم غرامة قيادة الدراجات الرباعية على الطرق الرئيسية
استخدام الدراجات النارية الترفيهية أو الدراجات ثلاثية العجلات أو المركبات ذات العجلات الرباعية على الطرق الرئيسية والطرق السريعة في عجمان قد تُعرض الراكب لغرامة قدرها 3000 درهم ومصادرة المركبة لمدة 90 يوماً.
وسيتم إيقاف كل من يُمسَك وهو يقود دراجة نارية دون رخصة قيادة، وتحرير تقرير ضده، وعدم ارتداء خوذة أثناء قيادة دراجة نارية، وغرامة 500 درهم، وأربع نقاط سوداء على رخصة القيادة، وغرامة 2000 درهم و23 نقطة سوداء على رخصة القيادة، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً في حالة القيادة المتهورة.
هذه هي بعض الإجراءات الصارمة التي أعلنت عنها شرطة عجمان، اليوم الخميس، ضمن حملتها الأخيرة للحد من الحوادث وضمان السلامة على الطرق.
ومن المقرر أن تستمر حملة "السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية" لمدة ثلاثة أشهر، بهدف زيادة الوعي بالسلامة بين راكبي الدراجات النارية.
وقال المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، إن الحملة تكتسب أهمية كبيرة نظراً لعدد مستخدمي الدراجات النارية في الإمارة، وخاصة سائقي توصيل الطلبات.
ودعا المقدم راشد السائقين ومستخدمي الطريق إلى إعطاء الأولوية للسلامة واتباع كافة قواعد المرور، كما يجب عليهم الانتباه لسائقي الدراجات النارية أثناء انتقالهم من مسار إلى آخر لتجنب تعريض حياتهم للخطر.
إليكم قائمة المخالفات والغرامات الخاصة بالدراجات النارية في عجمان:
غرامة 2000 درهم و23 نقطة سوداء وحجز الدراجة النارية 60 يوماً
غرامة 3000 درهم، حجز 90 يوماً، بدون نقاط سوداء
غرامة 400 درهم وأربع نقاط سوداء بدون مصادرة الدراجة النارية
غرامة 500 درهم بدون نقاط سوداء
غرامة 500 درهم وست نقاط سوداء دون وجود فترة مصادرة
الاحتجاز والمقاضاة
غرامة 500 درهم وأربع نقاط سوداء
غرامة 400 درهم وأربع نقاط سوداء