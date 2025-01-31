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عجمان: زيادة أجرة سيارات الأجرة اعتباراً من فبراير
وتأتي هذه الزيادة بعد شهرين من عدم تغيير الأسعار
أعلنت السلطات اليوم الجمعة، عن زيادة أجور سيارات الأجرة في عجمان خلال شهر فبراير المقبل، بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وبعد ثبات الأسعار لمدّة شهرين، سترتفع الأجرة إلى 1.77 درهماً للكيلومتر، مقارنة بـ 1.74 درهماً في ديسمبر ويناير.
ستقوم عجمان بتعديل أجور سيارات الأجرة بما يتماشى مع أسعار الوقود التي يتم تحديدها كل شهر.
وسيضطر سائقو السيارات في الإمارات العربية المتحدة إلى دفع المزيد مقابل الوقود في فبراير، حيث ستصل تكلفة خزان الوقود الممتلئ إلى نحو 6 إلى 9 دراهم أعلى من الشهر الماضي.
وهنا أسعار شهر فبراير:
"سوبر 98": 2.74 درهماً للتر
"خصوصي 95": 2.63 درهماً للتر
"إي بلس 91": 2.55 درهماً للتر
ديزل: 2.82 درهماً للتر