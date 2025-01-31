عجمان: زيادة أجرة سيارات الأجرة اعتباراً من فبراير

وسيضطر سائقو السيارات في الإمارات العربية المتحدة إلى دفع المزيد مقابل الوقود في فبراير، حيث ستصل تكلفة خزان الوقود الممتلئ إلى نحو 6 إلى 9 دراهم أعلى من الشهر الماضي.