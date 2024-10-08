عجمان: خريطة نقل محدثة لتعزيز الربط مع دبي والشارقة

أعلنت هيئة عجمان للمواصلات عن إطلاق خريطة نقل محدثة تهدف إلى توفير خيارات مرنة ومتكاملة لتلبية مختلف احتياجات التنقل في الدولة، وتسلط الخريطة الجديدة الضوء على الربط المباشر مع المدن المجاورة، مثل دبي والشارقة، ما يسهل على المسافرين التنقل بين الإمارات.

وتغطي الخريطة الجديدة المناطق الحيوية في عجمان، كما تتضمن مؤشرات واضحة لمحطات الحافلات القريبة من المعالم الرئيسية، مما يسهل التنقل. وتستخدم الخريطة المحدثة نظام ترميز لوني واضح لتحديد مسارات ومحطات النقل العام، مما يعزز تجربة السفر بشكل عام.

وتشمل الشبكة المعروضة في الخريطة وسائل النقل العام البري والبحري، وتتميز بتصميمات مميزة تسهل تتبع المسارات واختيار الخيارات الأكثر ملاءمة للتنقلات اليومية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرض الخريطة محطات النقل البحري، مما يوفر المزيد من المرونة، وتتضمن خدمة الحافلات حسب الطلب، حيث يمكن للمستخدمين طلب حافلة في مناطق محددة لتسهيل التنقل وفقاً لاحتياجاتهم الشخصية.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لهيئة المواصلات العامة والتراخيص أن إطلاق هذه الخريطة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين تجربة النقل في عجمان وتعزيز كفاءة وسائل النقل العام.