عجمان تعلن رفع تعرفة مركبات الأجرة تزامناً مع قفزة أسعار الوقود

أعلنت هيئة النقل في إمارة عجمان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) عن تحديد تعرفة سيارات الأجرة الجديدة بـ 1.89 درهم لكل كيلومتر اعتباراً من أبريل 2026، ويمثل هذا القرار زيادة قدرها 15 فلساً عن تعرفة شهر مارس التي بلغت 1.74 درهم للكيلومتر.
جاء الإعلان بعد الإعلان عن أسعار الوقود لشهر أبريل 2026، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء. ارتفعت أسعار البنزين والديزل هذا الشهر، وسط الحرب الإقليمية.
الأسعار الجديدة هي كالتالي:
سعر بنزين سوبر 98 سيكون 3.39 درهم للتر، مقارنة بـ 2.59 درهم في مارس.
سعر بنزين خصوصي 95 سيكون 3.28 درهم للتر، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.48 درهم.
سعر بنزين إي بلس 91 سيكون 3.20 درهم للتر، مقارنة بالسعر السابق البالغ 2.40 درهم للتر.
سعر الديزل سيكون 4.69 درهم للتر، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.72 درهم.
ستكلفك تعبئة خزان الوقود بالكامل في شهر أبريل ما بين 40 و60 درهماً أكثر مما كانت عليه في شهر مارس، اعتماداً على نوع السيارة التي تملكها.