طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى دكا بسبب الاضطرابات

وفي تحديث حول السفر، قالت شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات إن العملاء المتصلين بالرحلات المتجهة إلى دكا في 6 أغسطس لن يتم قبولهم للسفر إلى وجهاتهم الأصلية، مؤكدة إنها تراقب الوضع عن كثب. يمكن للعملاء الذين قاموا بحجز رحلة مباشرة مع طيران الإمارات الاتصال بمكتبهم المحلي للحصول على خيارات إعادة الحجز. وقالت الشركة إنه يتعين على أولئك الذين حجزوا مع وكلاء السفر الاتصال بهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة.

ونصحت شركة الطيران عملائها بزيارة صفحة "إدارة الحجز" للتعرف على آخر التحديثات بشأن الرحلات الجوية.

واستقالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة يوم الاثنين وهربت من البلاد منهية حكمها الذي دام 15 عاماً بعد احتجاجات واسعة النطاق يوم الأحد أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.

واندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في يوليو بسبب إعادة العمل بنظام الحصص المحددة لشغل وظائف الخدمة المدنية المرغوبة.

وتم قطع الإنترنت وتعطلت خطوط الاتصالات وفرض حظر التجول، كما تم استدعاء الجيش للسيطرة على الاضطرابات.

وتوقفت الاحتجاجات بعد أن ألغت المحكمة العليا نظام الحصص، لكنها استؤنفت بعد فترة وجيزة مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع، مطالبين بالعدالة لأسر الذين قتلوا خلال الاضطرابات.

ونصحت البعثات البنغالية في الإمارات مواطنيها بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" والالتزام بالقوانين المحلية.

وفي الشهر الماضي، حُكم على ثلاثة أشخاص من بنغلاديش بالسجن المؤبد، وتم ترحيل 54 آخرين بعد قضاء عقوباتهم بتهمة التحريض على أعمال الشغب في الإمارات للضغط على الحكومة في وطنهم.