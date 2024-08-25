طرق مبتكرة لتخفيف الزحام أمام مدارس الإمارات

وأشار "فرديناند فراجا"، وهو أحد سكان دبي، إلى أن "مناطق المدارس تصبح نقاط اختناق في الصباح وبعد الظهر. وحتى لو توقف الآباء لدقيقة واحدة فقط لتوصيل أطفالهم أو اصطحابهم، فإن الطريق يصبح مزدحماً لأن سيارة واحدة تتوقف، تتبعها سيارة أخرى، ثم أخرى، حتى يتم إنشاء صف طويل من المركبات. والأسوأ من ذلك، أنها تشغل في بعض الأحيان حارتين أو ثلاث حارات".