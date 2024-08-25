طرق مبتكرة لتخفيف الزحام أمام مدارس الإمارات
يعود الطلاب إلى المدارس يوم غد الاثنين، ومن المتوقع أيضًا أن تعود الازدحامات المرورية في المناطق المدرسية والطرق المجاورة. ووفقًا لخبراء النقل وسائقي السيارات، فإن السبب وراء هذا الازدحام هو ممارسة بعض الآباء التوقف أمام المدارس عند توصيل أطفالهم أو اصطحابهم.
وأشار "فرديناند فراجا"، وهو أحد سكان دبي، إلى أن "مناطق المدارس تصبح نقاط اختناق في الصباح وبعد الظهر. وحتى لو توقف الآباء لدقيقة واحدة فقط لتوصيل أطفالهم أو اصطحابهم، فإن الطريق يصبح مزدحماً لأن سيارة واحدة تتوقف، تتبعها سيارة أخرى، ثم أخرى، حتى يتم إنشاء صف طويل من المركبات. والأسوأ من ذلك، أنها تشغل في بعض الأحيان حارتين أو ثلاث حارات".
وأكد الدكتور مصطفى الداه، مؤسس شركة MA-Traffic Consulting، أن "هذه الممارسة غير آمنة حقًا. يمكن أن تسوء العديد من الأمور إذا تركت سيارتك في منتصف الطريق - حتى لو كان طريقًا خدميًا".
وأضاف أن إيقاف السيارة في منتصف الطريق يعد مخالفة مرورية، وأن الآباء الذين يفعلون ذلك أمام المدارس يتعرضون لغرامات مرورية في دبي تصل إلى 1000 درهم، إلى جانب تسجيل 6 نقاط سوداء على رخصة القيادة الخاصة بهم.
وقال الباحث الإماراتي في مجال السلامة المرورية ورئيس قسم الدراسات المرورية السابق في شرطة دبي إن الغرامة هي شكل من أشكال الردع "لكن الأهم هو أن يكون لدى الوالدين الانضباط على الطريق".
وأكد أن "توصيل الأطفال إلى المدرسة مبكرًا لتجنب الازدحام المروري يعد خيارًا متاحًا دائمًا. ويمكنهم ركن سياراتهم في الأماكن المخصصة لذلك ثم اصطحاب أطفالهم سيرًا على الأقدام لبضعة أمتار إلى المدرسة".
الدخول المتدرج للمدارس
وهناك حل آخر يتمثل في البدء التدريجي للدراسة حتى لا يأتي الطلاب ويغادرون جميعهم في نفس الوقت. ويتم تنفيذ هذا الحل في عدد قليل من المدارس، بما في ذلك أكاديمية بلوم العالمية في البرشاء جنوب. والفكرة هي ألا تبدأ المدارس في نفس الوقت الذي يذهب فيه معظم الناس إلى العمل.
وقال "جون بيل"، المدير المؤسس للمدرسة، لصحيفة خليج تايمز في وقت سابق: "نحن أول مدرسة في الإمارات العربية المتحدة تقدم بداية الدوام المدرسي في التاسعة صباحًا. وهذا يضمن للعائلات وقتًا في الصباح. وضغوطاً أقل. وحركة مرور أقل. لقد كانت مبادرة تحظى بشعبية كبيرة".
وأضاف: "نعتقد أن الدخول التدريجي إلى المدرسة أمر أساسي لإعادة التوازن إلى الحياة الأسرية، ونحن ندرك أن الأسر تحتاج إلى المرونة وتريدها. المدرسة مفتوحة من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً - ويمكن للعائلات اتخاذ قرارات مخصصة حول ما يناسبهم".
وفي الوقت نفسه، قالت "تريسي كرودر-كلوي"، مديرة مدرسة "كرانلي أبو ظبي" لصحيفة خليج تايمز يوم السبت إنهم وضعوا استراتيجية لإدارة حركة المرور في العودة إلى المدرسة.
وقالت: "لقد خصصنا نقاطًا لركن السيارات والعبور، ويقوم فريق الأمن الكفء لدينا بعمل رائع في إدارة وتوجيه حركة المرور لضمان انتقال سلس للآباء والطلاب.
"كما لدينا فريق قيادي متخصص متمركز عند كل بوابة ونقطة إنزال لمساعدة أولياء الأمور. ونحن نعمل بشكل وثيق مع مكتب إدارة السعديات لمعالجة أي مشاكل مرورية على الفور وإيجاد حلول على الفور.
وأضافت مدير المدرسة: "لقد قمنا أيضًا بتنفيذ نهج متدرج خلال الأسبوعين الأولين من المدرسة لمساعدة طلاب FS1 على التأقلم مع بيئة الفصل الدراسي من خلال زيارات قصيرة وتفاعلات مع معلميهم وزملائهم في الفصل".
تشجيع استخدام الحافلات المدرسية والسيارات المشتركة
يرى "توماس إيدلمان"، مؤسس ومدير عام شركة RoadSafetyUAE، أن تقليل عدد السيارات خلال ساعات الذروة يمكن أن يتم من خلال تشجيع المزيد من الآباء على الاستفادة من خدمات حافلات المدارس وتشجيع مشاركة السيارات.
وأضاف إيدلمان أنه "يجب أن يكون هناك حراس دائمًا في الموقع لمنع الآباء من إيقاف سياراتهم أمام المدارس، ومن الأفضل إنشاء أماكن إضافية لوقوف السيارات".
بالنسبة للآباء، فإن إدارة الوقت هي المفتاح. وأكدت إيدلمان: "يجب عليهم التأكد من الوصول قبل 15 إلى 20 دقيقة لتجنب الاندفاع والتوتر. يجب عليهم أيضًا تجربة مشاركة السيارات أو جعل أطفالهم يستخدمون حافلة المدرسة لتقليل عدد السيارات على الطريق".
وأضاف "للأسف، نشهد الكثير من السلوكيات السيئة في المدارس عندما يتعلق الأمر باستلام الأطفال أو إنزالهم".
وأكد إيدلمان: "إن الآباء والأمهات هم قدوة لأبنائهم، ويجب عليهم أن يتصرفوا بطريقة مدروسة وآمنة ومهذبة مع الآباء والأمهات الآخرين والمشاة ومستخدمي الطرق الآخرين. ويجب عليهم تثقيف أطفالهم حول سلامة الطرق والسلوك السليم حول المدارس. وعدم إيقاف سياراتهم أمام المدارس هو أحد هذه الأمور".