"طرق دبي" "وباركن" تحثان على التحقق من وسائل الدفع الرسمية

بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أصدرت الهيئة تنويهاً يحث مستخدمي الطرق على توخي الحذر وتجنب مسح أي رموز استجابة سريعة (QR) أو النقر على أي روابط من مصادر مشبوهة أو غير رسمية. وقد صدر هذا التنويه بالتنسيق مع شركة «باركن» بعد أن نشرت خليج تايمز يوم الخميس تقريراً عن عملية احتيال تضمنت رموز QR غير مصرح بها وُضعت على بعض أعمدة لافتات مواقف السيارات.
وأكد الطرفان أن مثل هذه الممارسات قد تُستخدم أحياناً لخداع المستخدمين أو توجيههم إلى مواقع إلكترونية مزيفة للاحتيال. وجاء في التنويه: «يُنصح المستخدمون دائماً بالتحقق من وسائل الدفع قبل اعتمادها، والامتناع عن إدخال أي معلومات شخصية عبر روابط أو رموز QR غير موثوقة».
وأضافت هيئة الطرق والمواصلات وشركة باركن أنهما تشجعان الجمهور على الاعتماد حصراً على قنوات الدفع المعتمدة والموثوقة، بما في ذلك التطبيقات الرسمية للهواتف الذكية، وروابط الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وأجهزة الدفع المخصصة. كما طلبتا من المتعاملين الإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة على الممتلكات العامة من خلال القنوات الرسمية، للمساهمة في رفع مستوى الوعي وحماية أمن المستخدمين.
وكانت خليج تايمز قد نشرت أولاً مقطع فيديو متداولاً يُظهر رموز QR مزيفة وُضعت على لوحات المواقف في بعض المناطق.
وقالت شركة «باركن» PJSC، أكبر مزوّد لمرافق المواقف المدفوعة في دبي، لصحيفة خليج تايمز: «تمت إزالة جميع رموز QR الاحتيالية التي تم التعرف عليها، كما تم تحديث أي رموز أسيء استخدامها لتوجيه المستخدمين إلى الموقع الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات (RTA)».
تجدر الإشارة إلى أن جميع لافتات المواقف في مختلف أنحاء دبي تحتوي على رموز QR لتسهيل عملية دفع رسوم المواقف. ويوفر السائقون 30 فلساً عند اختيارهم الدفع عبر الهاتف المتحرك أو خدمة mParking بدلاً من إرسال الرسائل النصية القصيرة.