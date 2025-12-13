"طرق دبي" "وباركن" تحثان على التحقق من وسائل الدفع الرسمية

بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أصدرت الهيئة تنويهاً يحث مستخدمي الطرق على توخي الحذر وتجنب مسح أي رموز استجابة سريعة (QR) أو النقر على أي روابط من مصادر مشبوهة أو غير رسمية. وقد صدر هذا التنويه بالتنسيق مع شركة «باركن» بعد أن نشرت خليج تايمز يوم الخميس تقريراً عن عملية احتيال تضمنت رموز QR غير مصرح بها وُضعت على بعض أعمدة لافتات مواقف السيارات.