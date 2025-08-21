"طرق دبي": شارع الإمارات جاهز للعام الدراسي الجديد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات يوم الخميس أن أعمال إصلاح أحد أكثر الطرق السريعة ازدحامًا في دبي شارفت على الانتهاء. وتعمل الهيئة على إعادة هيكلة ورصف امتداد بطول 14 كيلومترًا على شارع الإمارات، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول 25 أغسطس، وهو اليوم المحدد لبدء العام الدراسي الجديد.

وقالت الهيئة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن أعمال الإصلاح التي تشمل إعادة تأهيل المسارات البطيئة والسريعة، من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين انسيابية المرور، وتعزيز جودة الطرق، وتعزيز السلامة لجميع المستخدمين.

تعمل هيئة الطرق والمواصلات على المشروع منذ شهرين، ويجري تنفيذه على مراحل لتجنب أي اختناقات مرورية كبيرة .

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

قال عبد الله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق والمرافق في هيئة المرور والطرق، لصحيفة "خليج تايمز" في وقت سابق من هذا الشهر: "نُنجز كل 48 إلى 56 ساعة جزءًا من مشروع إعادة الإعمار، والذي يغطي حوالي 400 إلى 500 متر من الطريق. وبحلول 25 أغسطس، سيكون كلا جانبي الطريق مفتوحين، مما يضمن انسيابية حركة المرور".

وجاء قرار إعادة بناء الطريق بعد أن رصدت سيارات التفتيش انخفاضاً في مؤشر جودة الرصيف (PQI) إلى نحو 85 في المائة في بعض المقاطع، وذلك بسبب حركة الشاحنات الثقيلة بشكل رئيسي.