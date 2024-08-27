"طرق دبي": رعاية أكاديمية لأطفال المترو في ذكرى الانطلاق

يستعد مترو دبي للاحتفال بمرور 15 عاماً على بدء تشغيله، حيث انطلق القطار الشهير الذي يعمل بدون سائق لأول مرة على المسارات في 9 سبتمبر 2009، ومع اقتراب نفس التاريخ، يحتفي القطار بـ"أطفال المترو" أي أولئك الذين ولدوا في نفس تاريخ تشغيل المترو.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوم أمس الاثنين، أنه سيتاح لبعض أطفال مترو دبي الاستفادة من رعاية أكاديمية لمتابعة تعليمهم العالي.