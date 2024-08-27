"طرق دبي": رعاية أكاديمية لأطفال المترو في ذكرى الانطلاق
يستعد مترو دبي للاحتفال بمرور 15 عاماً على بدء تشغيله، حيث انطلق القطار الشهير الذي يعمل بدون سائق لأول مرة على المسارات في 9 سبتمبر 2009، ومع اقتراب نفس التاريخ، يحتفي القطار بـ"أطفال المترو" أي أولئك الذين ولدوا في نفس تاريخ تشغيل المترو.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوم أمس الاثنين، أنه سيتاح لبعض أطفال مترو دبي الاستفادة من رعاية أكاديمية لمتابعة تعليمهم العالي.
ما هي الشروط؟
يجب أن يكون الطالب:
مواطناً إماراتياً
ولد في 9 سبتمبر 2009
لديه معدل تراكمي يزيد عن 90 بالمائة
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأطفال المترو الذين ولدوا بين عامي 2009 و 2023 أيضاً حضور الاحتفال الذي تستضيفه "ليجولاند دبي" في 21 سبتمبر 2024.
عناصر وأحداث حصرية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة
يمكن لسكان دولة الإمارات الاستمتاع بالعروض الموسيقية في محطات المترو من 21 إلى 27 سبتمبر، والتي يقدمها موسيقيون إماراتيون وعالميون.
كما سيتم توزيع بطاقات نول المخفضة على 5000 فائز حيث سيجدون رمزاً خاصاً على أعواد الآيس كريم ذات الإصدار المحدود المصنوعة على شكل مترو. وإلى جانب الهدايا التذكارية المتعلقة بمترو وطوابع البريد ذات الإصدار المحدود، سيتم أيضاً إصدار بطاقات نول خاصة مصممة من قبل ليجو دبي.