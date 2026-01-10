طرق دبي تواصل تطوير البنية التحتية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في 2026

في إطار خطتها المستمرة لتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية وتعزيز التنقل في دبي، تواصل هيئة الطرق والمواصلات (RTA) تنفيذ سلسلة من المشاريع التطويرية في عدة مناطق بالمدينة خلال شهر يناير 2026.
وقد نشرت هيئة الطرق والمواصلات مقطع فيديو يستعرض مشاريع رفع كفاءة شبكة الطرق التي تم إنجازها حتى الآن هذا الشهر، من خلال تنفيذ حلول مرورية سريعة وتحسينات على المداخل والمخارج والطرق الداخلية.
وهذه المشاريع هي:
إنشاء طرق داخلية في مناطق ند الشبا 1، والورقاء 3، ووادي الصفا.
تطوير الدوار وتوفير مواقف سيارات إضافية بالقرب من مدرسة "جيمس فاوندرز" في منطقة المزهر.
تطوير دوار في منطقة مردف لتعزيز انسيابية حركة المرور.
توسعة المسار على جسر تقاطع شارع عود ميثاء وشارع الشيخ راشد باتجاه شارع الخيل.
توفير مواقف سيارات إضافية حول أكاديمية دبي هايتس في منطقة البرشا جنوب.
أعمال توسعة مرورية في شارع الورقاء 1 في كلا الاتجاهين، من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع رأس الخور.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت في وقت سابق أن أعمال التوسعة المرورية في شارع الورقاء 1 شملت طولاً إجمالياً قدره 7 كيلومترات في كلا الاتجاهين؛ حيث تم تحويل أربعة دوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية ذكية، مما ساهم في تحسين انسيابية حركة المرور بنسبة تصل إلى 30 في المئة.