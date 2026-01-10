طرق دبي تواصل تطوير البنية التحتية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في 2026

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت في وقت سابق أن أعمال التوسعة المرورية في شارع الورقاء 1 شملت طولاً إجمالياً قدره 7 كيلومترات في كلا الاتجاهين؛ حيث تم تحويل أربعة دوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية ذكية، مما ساهم في تحسين انسيابية حركة المرور بنسبة تصل إلى 30 في المئة.