"طرق دبي" تنفذ تحسينات كبرى على شارع الشيخ زايد

وأوضح المهندس عبدالله لوتاه مدير إدارة صيانة الطرق والمرافق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: أولاً، توسيع مسافات الدمج بين شارعي أم الشيف والمنارة باتجاه أبوظبي، مع إضافة حارة إضافية للمركبات المتجهة نحو المنارة. وأضاف لوتاه أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات في هذا الاتجاه بنسبة 30%، وتحسين انسيابية الدخول والخروج بشكل ملحوظ.