"طرق دبي" تنفذ تحسينات كبرى على شارع الشيخ زايد
نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاثة تحسينات مرورية كبرى على شارع الشيخ زايد بهدف تسهيل الحركة المرورية وتعزيز السلامة.
وأوضح المهندس عبدالله لوتاه مدير إدارة صيانة الطرق والمرافق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: أولاً، توسيع مسافات الدمج بين شارعي أم الشيف والمنارة باتجاه أبوظبي، مع إضافة حارة إضافية للمركبات المتجهة نحو المنارة. وأضاف لوتاه أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات في هذا الاتجاه بنسبة 30%، وتحسين انسيابية الدخول والخروج بشكل ملحوظ.
وتتضمن التحسينات الأخرى إجراء تعديلات على مخرج طريق الخدمة أمام فندق شانغريلا، المؤدي إلى التقاطع الأول على شارع الشيخ زايد، بالقرب من دبي مول.
وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن الأعمال تتضمن توسيع مسافات الدمج بين مدخل شارع الخدمة ومخرجه باتجاه شارع الصفا ودبي مول، بهدف تحسين الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في هذا الموقع الحيوي.
ويتضمن التحسين الثالث زيادة مسافة الوصل بين شارعي المرابع والمنارة باتجاه أبوظبي.
وأوضح لوتاه أن "هذا التحسين يهدف إلى تقليل الازدحام في نقاط الالتقاء، وتقصير طوابير الانتظار، وتحسين حركة المركبات خلال ساعات الذروة".