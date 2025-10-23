طرق دبي تعلن عن مزاد إلكتروني للوحات المميزة

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 300 رمز حصري يتكون من ثلاثة وأربعة وخمسة أرقام للوحات المركبات الخاصة والكلاسيكية ضمن المزاد الإلكتروني الحادي والثمانين. وستكون هذه الرموز متاحة من الفئات: A، B، I، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، وZ.