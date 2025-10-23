طرق دبي تعلن عن مزاد إلكتروني للوحات المميزة

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 300 رمز حصري يتكون من ثلاثة وأربعة وخمسة أرقام للوحات المركبات الخاصة والكلاسيكية ضمن المزاد الإلكتروني الحادي والثمانين. وستكون هذه الرموز متاحة من الفئات: A، B، I، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، وZ.
سيبدأ التسجيل للمزاد الإلكتروني يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر، في حين سيتم إطلاق المزاد يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر، ويستمر لمدة خمسة أيام فقط. وستُخضع مبيعات هذه الرموز لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، كما يجب على المشاركين امتلاك ملف مروري نشط في إمارة دبي.
للمشاركة، يتعين على الراغبين في المزايدة تقديم شيك ضمان بقيمة 5,000 درهم لصالح هيئة الطرق والمواصلات، إلى جانب رسوم مشاركة غير قابلة للاسترداد قدرها 120 درهماً. ويمكن دفع الرسوم في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة (أم الرمول، البرشاء، ديرة)، كما يمكن سدادها إلكترونياً باستخدام بطاقة الائتمان عبر موقع الهيئة الإلكتروني: www.rta.ae.
كما أوضحت الهيئة طريقة السداد للفائزين بالمزاد، حيث يجب إتمام الدفع خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إغلاق المزاد. ويمكن السداد نقداً (حتى مبلغ 50,000 درهم) أو بواسطة شيك مصدّق أو بطاقة ائتمان للمبالغ التي تتجاوز 50,000 درهم، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أو عبر موقع الهيئة الإلكتروني.